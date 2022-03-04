闖禍不懂善後 小錢釀悲劇

警方會同消防人員破門，驚見龔女已輕生。（民眾提供）

2022/03/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市發生香港籍女大學生，持刀刺傷感情甚篤的女同學，之後輕生身亡的憾事。專家認為，女性情誼緊密、樂於互相分享，但任何感情都有可能生變，建議一旦感情有變化，或被要求分開，都應甘心接受，或找師長、友人協調溝通。另外，專家也呼籲，在防疫期間、留學生隻身在外，近期香港疫情又頗嚴重，學校與社會應多給予關懷。

行政院性別平等委員黃瑞汝表示，一般來說閨密、姊妹淘的女性情誼，感情較異性或男性朋友緊密，願意投注較多的感情，但感情本來就會生變，不論是友情、親情、愛情，都會改變，雙方必須接受，尤其是涉及金錢問題，大學生所得有限，可能變成大問題，她建議雙方事先講清楚，或訴諸文字訂約，以免徒增日後糾紛。

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彰化師範大學輔導與諮商學系教授郭麗安指出，不論是閨密或戀人，一旦感情生變，被要求分手，應甘心接受，如果同住一起，也應先搬離，事後的問題再來解決，可找親友、師長或長輩協調解決。

郭麗安也說，留學生隻身在外，也可能較孤獨，闖禍後不知如何善後，與家人的身心距離都在千里之外，尤其在防疫期間，國門緊閉，遇到問題時，求助可能更加困難，她建議疫情期間，各界多關懷留學生。

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