同班女大生吵房租 港女刺傷閨密再輕生亡

警、消在大樓警衛室查看林女傷勢。（民眾提供）

2022/03/04 05:30

合住生變 搬家喬不攏

〔記者許國楨、張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕來自香港的龔姓女大學生，與家住台灣南部的林姓女大生，是感情甚篤的同學，兩人於台中市逢甲商圈租套房同住，近期卻情感生變，昨天凌晨又疑因房租分攤問題起爭執，龔女命令林女搬離未果，竟持刀刺傷對方，全身是血的林女逃到街上呼救，被警衛送醫獲救，中市員警一個小時後抵套房破門而入，驚見龔女已輕生身亡，對於閨密死亡，林女驚駭不已。

台女渾身血奔出求救

據指出，二十一歲、二十歲的龔女與林女，是中市一所大學的同班同學，兩女私交甚篤，雖非就讀逢甲大學，但在逢甲商圈承租每月一萬二千元的套房同住，原則上雙方各分攤一半租金，近期卻情感生變，林女有意搬走，雙方又衍生房租分攤的衝突，談不攏之後，龔女要求林女儘速搬走，林女卻認為兩人與房東的租約在今年六月才到期，她不必急著搬走，想等租約到期之前再搬。

請繼續往下閱讀...

中市警方調查，林女昨天凌晨零時許洗完澡，打算外出之際，龔女攔下並再度要求林女，「妳現在就可以搬出去了」，林女回嘴：「不是協議好，過陣子再搬嗎？」龔女情緒大爆發，持外觀類似刺刀，常用於野外求生的尖刀，從後方捅刺林女，林女背後挨刀後，出於本能，轉身用手掌擋刀，負傷奪門而出，跑到大街上呼救，附近警衛伸手救援，報警並通知救護車送醫。

警破門 港女已身亡

龔女力氣不大，林女手掌虎口、背部、後頸、左耳等處約七、八處刀傷，雖然鮮血淋漓，但無性命之危，轄區第六分局西屯派出所獲報詢問林女了解原委後，凌晨二時到套房找龔女說明案情，卻見房門反鎖，房內還用鏈條鎖上，會同消防員破門進入時，驚見龔女已輕生身亡，送醫仍不治，全案報請台中地檢署偵辦。

兩女就讀的大學，昨天低調表示，此一憾事令人悲慟與不捨，將啟動全面關懷與後續協助等機制。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

龔女殺傷林女的刀。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法