林姿妙女兒涉圖利又卸責、滅證 請回撤銷

宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶。（資料照）

2022/03/03 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶、及宜蘭縣政府農業處長康立和三人被控圖利等罪，宜蘭地檢署聲請羈押未成，前天提起抗告；高等法院認定林姿妙的女兒林羿伶，涉犯圖利罪，卻有卸責及湮滅重要訊息行為，認定宜蘭地院將她請回的裁定不當，改為撤銷發回一審更為裁定，且不得再抗告。

檢提抗告 林姿妙維持交保 女兒發回更裁

至於林姿妙，高等法院認為她涉犯圖利等罪嫌疑重大，但一審已諭知八十萬元交保，裁定無不當而駁回抗告；康立和也涉嫌圖利、公文書登載不實罪，但依卷內證據，不足以認定有羈押原因，一審裁定未違法。

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宜檢抗告指出，林姿妙、林羿伶、康立和三人雖否認犯罪，但調查均涉犯圖利罪，為最輕本刑五年以上重罪，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押原因與必要。

高等法院裁定表示，林羿伶涉嫌圖利、公文書登載不實等罪，一審駁回檢方的聲押，但她有避重就輕卸責、以及滅證等行為，故檢方的抗告有理由。

林姿妙涉犯貪污治罪條例的圖利、公務員財產來源不明、公文書登載不實等罪，罪嫌重大，雖有羈押事由，但無羈押必要，一審諭知八十萬元交保，可確保後續審判、執行程序順利進行，符合比例原則。高院認定康立和無羈押原因，也駁回抗告。

本案為宜檢指揮廉政署追查二○一九年羅東土地免徵增值稅等貪污案，上月廿二日二度搜索林姿妙官邸等處所，訊後聲押林姿妙三人，法官裁定林姿妙八十萬元交保，諭知林羿伶、康立和請回。

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