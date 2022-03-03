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    自由日日shoot》24名出錯司法官的律師證被廢

    法官蔡政佑偷拍女法官的隱私被判刑五個月，昨再被職務法庭判決撤職。（資料照）

    法官蔡政佑偷拍女法官的隱私被判刑五個月，昨再被職務法庭判決撤職。（資料照）

    2022/03/03 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕過去司法官出包離職後，通常會轉任律師當在野法曹；涉及重大刑案的律師懲戒期滿，也可回任執業。法制上的缺失，讓律師公會被譏為資源回收桶，立法者因而修法，禁止被免職、撤職的司法官或被判刑一年以上者擔任律師。

    司法界「雙榜」（考上司法官及律師）者多，即使未考律師，檢察官或法官晉級到「試署」（通常為第五年）階段，也可提出資料向法務部申請，透過檢核取得律師證書，因此司法官通常具有律師資格。

    司法官出包被撤職後，通常會轉戰律師執業，打著曾從事審判或偵查的司法實務資歷，吸納不少案件，衍生成司法官任內出錯，仍可現身法庭、代理訴訟的怪象。因此後來擬定法官法時，規定被判免職或撤職的司法官，不可轉任律師。

    至於被判轉職的司法官，除可轉任其他公職，立法者考量這類犯錯者的情節未達剝奪工作權的地步，故允許他們保有律師資格。

    此外，律師法二○二○年新制規定，被判刑一年以上（緩刑或過失犯不在此限）確定者，罪名及情節足以律師信譽，不得發給律師證書；新制施行前已發給者，應廢止，避免應除名而未除名的律師繼續執業。

    法務部因此於去年底廢止廿四人的律師證書。

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