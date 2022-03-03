自由日日shoot》敗德或可轉律師 犯刑案任公職難

法官蔡政佑偷拍女法官的隱私被判刑五個月，昨再被職務法庭判決撤職。（資料照）

2022/03/03 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕二○一二年施行的法官法，把司法官的懲戒種類從「公務員懲戒法」中特別獨立出來，新增「免職」的最嚴厲處分，並與「撤職」處分，一同附帶禁止轉任律師條款。運行至今，可看出觸犯刑事法律的司法官，通常會落入免職或撤職兩種懲戒，而私德或職務上出包者，多面臨「轉職」處分。

司法官過去適用公懲法舊制，最重只能判撤職、停止任用公務員五年，期滿後依舊能回任司法官，引發不少批評。立法者遂特別訂定法官法，除保障獨立審判地位，也把懲戒處分從公懲法改入法官法，新增最重免職懲戒，即終生不得再任司法官，並規定被判免職與撤職者，不得轉任律師。

請繼續往下閱讀...

法官法實施至今十年，職務法庭對如何使用懲戒手段已逐漸形成一套標準，基本上會以「不適任」做為分水嶺，如果合議庭認定被付懲戒人的個性與行為，不符合人民對司法官的期待，會處以「轉職（免除司法官職務，改任其他公職）」以上處分；反之，若認定經過教化後仍適合在職，則最重僅會處以罰俸一年。

被稱為「吸奶法官」的台中高分院前法官胡景彬，收賄三百萬元及坐擁高達四六○○萬元的不明來源財產，被判刑十八年半；台南地檢署前檢察官顏漢文，爭奪高雄金山寺廟產，夥同退休警察狙殺住持釋圓塵未果，被判刑十四年十月；彰化地檢署前檢察官蔡曉崙，嫖雛妓外，還當雞頭協助仲介，甚至試圖關說，被判刑一年十月。

以上三人均被判免職，顯示司法官涉及貪污、兒少等情節重大刑案，就會被認定應該「永久喪失公務員的任用資格」，也無法當律師。

高等法院前法官陳炳彰以妻子名義出資開採土石，索討高額本票及分紅，並違規擔任妻子律師；台中高分院前法官曾謀貴，私下與當事人見面並接受餽贈，又不假外出辦私事；桃園地院法官蔡政佑偷拍女同事私密照，被判刑五月確定。以上三人均被撤職，顯示司法官所為涉及輕罪或接近犯罪態樣，丟職期滿後，仍具出任公務員資格，但實務上不見得能成，且無法當律師。

至於涉及騷擾助理的新竹地院前庭長吳振富、開庭爆走的橋頭地院前法官柯盛益等七名司法官被判轉職，主要是他們的私德出包或品操不佳，沒資格從事審判與偵查，但仍可擔任公務員，日後退休也可擔任律師。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法