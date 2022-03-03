男女警官同房2小時 法官︰沒過夜 男免賠

台中地院認為兩名警官並無過夜，亦無不當交往，判決宋員不用賠償。（記者張瑞楨攝）

2022/03/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚宋姓警官，二○一九年在任職分局旁租套房，同單位吳姓女警官獨自到套房內，與宋員相處近兩小時，被中市警局的「靖紀小組」跟蹤蒐證，吳女的丈夫蔡姓警官，對宋員提告索賠一百四十九萬餘元，宋員答辯說，他當時身體不舒服，吳女帶晚餐來探望，兩人並無逾越分際，法官調閱「靖紀小組」調查結果，兩人沒有「過夜」等逾矩行為，判宋員免賠。

判決書指出，宋員、吳女與蔡男，三人都是中市警局的警官，蔡男指控，宋員任職的分局，設有「待勤室」，沒有在外租套房的必要，宋員租套房後，將他的老婆吳姓女警官（案發後離婚）名下機車登記於住戶資料內，讓吳女可自由進出社區套房，二○一九年八月十六日傍晚，吳女獨自到套房，與宋員共處一室，蔡男對吳女提出民事訴訟，吳女辯稱被家暴，兩人純粹吃飯聊天，法官仍判決吳女應賠償二十萬元，蔡男再對宋員提出民事告訴，索賠一百四十九萬九千元。

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宋員答辯說，他罹患「胸腹主動脈剝離」，勤務繁忙無法常回家，遂於分局附近租套房休息，他與吳女是同事，當時他身體不舒服，吳女帶晚餐來用餐聊天，當天晚間七時許離開，停留不到兩小時，雙方未逾越分際。

台中地院法官認為，一般男女社交諸如會面聚會、用餐談心等，法律並無不許，中市警局「靖紀小組」接獲檢舉，當天傍晚五時許，跟蹤到吳女與宋員，一前一後進入套房社區的地下停車場，當天晚間七時許，兩人先後離開套房，「未發生逾矩情事」。

法官認為，分局已對吳與宋記過與調職處分，理由是「二人身為幹部，未能嚴守分際人地不宜」，但此懲處不拘束這起民事判決。

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