越南妹打工被解僱 當整形密醫還炫富

陳氏河在臉書 貼出影片炫富 ，秀出一疊疊 鈔票。（記者 林嘉東翻攝） 警方逮捕越南移工陳氏河等 3人，起出地下醫美診所管 制藥品數百種，將追查走私 管道。 （記者林嘉東翻攝）

2022/03/03 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕越南籍美女移工ANNA（中文名字：陳氏河）打工期間被解僱，竟當起密醫，替越南移工及新住民進行隆鼻、割雙眼皮，打玻尿酸等手術，一年下來已替兩百多名同鄉整形，獲利三百多萬元，移民署北區事務大隊基隆市專勤隊蒐證數月，逮到陳女違法替人整形事證，並在她經營的地下醫美診所，起出玻尿酸、麻醉等管制藥品數百種；訊後將她依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌究辦。

替兩百多同鄉整形 獲利三百多萬

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊去年十月接獲檢舉，有越南籍女子在臉書、TIKTOK等社群直播替人進行隆鼻、割雙眼皮等醫療行為，報請桃園地檢署指揮蒐證。

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基隆市專勤隊調查，該名替人整形的越南籍女子陳氏河來台前，在越南僅從事過美容工作，並未取得當地醫師資格，二○二○年十一月來台在桃園一家機械工廠打工，不到四個月就被炒魷魚。

陳女等待新雇主期間，明知自己並沒有醫師執照，竟承租桃園一間辦公大樓開設醫美診所，替同鄉紋眉、豐唇到割雙眼皮、隆鼻等整形手術，費用從台幣三千元至四萬元不等。

陳女醫美技術不佳 頻遭檢舉

陳女因醫療手術技術不佳，替同鄉割雙眼皮時割壞了，爆發不少醫療糾紛，頻遭檢舉，陳女為此在二二八連假大作促銷；移民署基隆市專勤隊獲知後，提前在二月廿五日搜索陳女經營的地下醫美診所，發現陳女經營的地下醫美診所，有手術檯、玻尿酸及麻醉等管制藥品數百種，一應俱全。

管制藥品數百種 將追走私管道

隊長吳鈞城表示，陳女經營地下醫美診所已一年，每月至少替十五同鄉動手術，每月淨利達卅萬元，累計獲利三百多萬元。

基隆市專勤隊調查後後，將陳女等三人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並溯源追查陳女醫美診所內麻藥管制藥品走私管道。

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