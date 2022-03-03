8煞擄台女 關狗籠勒索 菲擊斃3中國綁匪

菲國軍警查扣該集團槍彈、假車牌、軍方制服、 刑警T恤等大批贓證物。 （記者邱俊福翻攝）

2022/03/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕李姓台籍女通緝犯上月中旬於菲律賓馬尼拉都會區街頭，遭中國籍跨國綁架勒索集團鎖定，八名綁匪持槍當街將李女強押上銬、戴面罩，關在狗籠內，拘禁期間虐打李女，並向李女的女性菲籍同居人勒索二百萬披索（約台幣一百廿萬元），菲軍警據報後，上月底先後救出李女與兩名同樣被綁的中國籍男子，且攻堅時擊斃三名中國籍嫌犯、逮捕一名菲籍嫌犯。受驚嚇的李女目前於菲國移民局的外國人收容所等待遣返回台。

救出3肉票 台女是通緝犯待遣返

卅一歲李女去年被發布詐欺通緝前潛逃至菲律賓首都馬尼拉的帕賽市（Pasay City），目前跟一名菲籍女子同居，且兩人都從事線上博弈相關工作。而這個以中國人為主的綁架集團，專門鎖定開名車、出手闊綽的男子，進行綁架勒索，李女因外型較男性化，且戴口罩，被該集團誤認為男性遭綁。

請繼續往下閱讀...

該集團專勒索開名車肥羊

據調查，上月十五日凌晨一時許，李女跟女同居人吃完宵夜準備返家時，遭分別搭乘三輛汽車的八名持槍歹徒，在馬路邊直接押上車，女同居人見狀驚嚇，向當地警方報案，當天便收到綁匪以通訊軟體Telegram傳送李女遭上銬，並哭求交付兩百萬披索就可獲釋的影片，隔日又收到遭兩綁匪持拖鞋毆打手、腳影片，隨後綁匪便傳訊頻頻詢問贖金準備狀況。

女同居人到我國駐菲代表處求助

綁匪為免被認出，李女都被戴上頭套，前往上廁所拿下頭套時，綁匪則會戴上面具。李女的菲籍女同居人廿一日再到我國駐菲代表處求助，駐菲代表處警務祕書立即聯繫菲國反綁架大隊，並協助報案。

菲國軍警偵查時，廿五日發現一名遭綁的中國籍男子，從帕賽市一處公寓逃脫，巧遇巡邏警網報案。兩天後，菲國軍警循線先逮捕一名菲籍男嫌犯，不久又前往帕拉納克市（Parañaque）一處別墅攻堅，與三名中國籍男嫌犯駁火，將三人擊斃後，救出分別關在狗籠內的李女與另名被綁架已一個月的中國籍男子，現場查扣槍彈、假車牌、軍方制服、刑警T恤等大批贓證物，目前菲國軍警正追緝其他在逃共犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法