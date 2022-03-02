不甘心寂寞過年／護理師小三 殺死牙醫自殘

台北市文山區萬盛街民宅昨驚傳命案，男牙醫師呂俊瑤遭砍送醫不治，女護理師自殘送醫。（記者闕敬倫翻攝、取自臉書）

2022/03/02 05:30

〔記者闕敬倫／台北報導〕未婚的二十八歲護理師曾連容，與已婚的五十七歲牙醫師呂俊瑤交往四年，曾女疑不滿每逢春節呂男都不在身旁陪她，二人為此多次爆發口角，曾女昨天竟持菜刀，跑到呂男台北市文山區的住處堵他，質問「為何忍心留她一人在台北過年」後，突然砍向呂男胸膛，隨後自砍左手腕及右頸部，意圖與呂男殉情；警方將二人送醫搶救，呂男不治，曾女重傷急救中，曾女帶菜刀去找呂男，警方認為有預謀犯案嫌疑，全案以殺人罪偵辦。

護理師曾連容 重傷急救中

警方調查，遭砍身亡的男子呂俊瑤，與元配結婚多年，育有兩名成年的女兒，平日在新北市中和區秀朗路三段自營的牙醫診所執業；而行凶的女子曾連容為護理師，二○一八年曾擔任呂男的助理，僅上班一週就離職，二人卻未中斷聯絡，長期維持私密的情侶關係。

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今年春節期間，呂男循慣例帶妻小南下故鄉台南渡假，曾女疑似對此不滿，從春節後到三月一日，曾女與呂男通過多次電話，二人多次爆發口角。

曾女對呂男的生活習性瞭若指掌，深知他每天中午都會回到北市文山區住家，與妻子一起用午餐，飯後再返回診所上班。

昨下午二時許，曾女帶著預藏菜刀，前往呂男住處，待呂男下樓後，質問為何忍心留她一人在台北過年；呂男沒料到曾女會直奔他家，雙方言語針鋒相對，由於爭吵音量很大，附近鄰居發覺事態嚴重，紛紛報案。

呂男的妻子聽到爭吵聲下樓查看，卻遭呂男喝斥「不干妳的事，回家裡去！」呂妻上樓後，曾女突然抽出菜刀，砍向呂男的胸膛，接著再自砍左手腕及右頸部，疑似要與呂男一同殉情。警方前往現場將兩人送醫，醫院搶救呂男一個小時仍宣告不治。

記者昨致電呂男開的牙醫診所，診所人員表示，對二人關係並不知情。

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