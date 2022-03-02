犯案時具辨識力／屏東挖眼男 殺人未遂起訴

因不滿被提醒戴口罩 暴力攻擊超商潘姓女 店員雙眼的楊男，被 檢方依殺人及重傷未 遂起訴。屏東地院裁 定繼續羈押。 （資料照）

2022/03/02 05:30

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東地檢署偵辦高樹鄉挖眼案，涉案凶嫌楊男還犯下持刀砍傷范姓婦人暴行，檢察官認為楊男雖為列管精神病患，但在犯案當下均具行為辨識能力，楊男犯行並不構成刑法上可免刑或減輕其刑的要件，依殺人及重傷未遂罪提起公訴，昨天移審屏東地院後，法官裁定續押。

楊男不構成刑法上可免刑或減刑要件

楊姓男子去年九月間因不滿潘姓超商女店員提醒戴口罩防疫，竟暴怒衝進櫃檯，痛毆柔弱的潘女，還壓制被害人，以手臂勒頸，再以手指猛力摳挖被害人雙眼，導致被害人鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷等。

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楊男暴行引起社會撻伐，因在犯下挖眼案前，楊男去年六月間曾在高樹鄉一家早餐店，毆打並持菜刀砍傷范姓婦人，導致被害人頭部腦震盪及左側頸部、腹部被砍傷，所幸店家攔阻，被害人才保住性命。

楊男砍傷范婦被捕，因為是屏東縣府列管的精神病患，犯後被送往精神醫院強制治療一個多月，經評估狀況回穩出院回到社區，卻在去年九月間犯下震驚社會的挖眼案，引起社區居民恐慌，檢警亡羊補牢，趕緊將楊嫌抓回並聲押獲准，針對這類型犯罪行為，藉由修改精神衛生法強化社會安全網的話題，引起社會廣泛討論。

屏檢表示，檢方對楊男兩次犯行個別進行精神鑑定，專業醫師均判定楊男雖患有思覺失調症，行為能力受到影響，但在兩次犯罪當下，仍可自我辨識行為違法，並不符合刑法十九條所列因精神障礙或心智缺陷致不能辨識行為違法的要件，檢察官於今年一月接到楊男醫學精神鑑定報告後，依殺人及重傷未遂起訴楊男。

全案昨移審屏東地院後，法官認為楊男涉犯殺人未遂罪為十年以上有期徒刑重罪，有逃亡之虞，應予羈押。

縣府社會處長劉美淑表示，潘姓被害人出院後，每週仍要到長庚醫院回診，眼睛還有一些不舒服，仍在復原中，還沒有辦法上班，日後若有需要，縣府將全力給予協助。

法官裁定續押 村長︰村民比較放心了

高樹鄉新南村長張吉源表示，聽到楊姓嫌犯被起訴與續押，鬆了一口氣，村民也比較放心了，因為楊嫌若放出來，其家人都已搬離，無人可管他，希望法律加以制裁，地方才能安心。

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