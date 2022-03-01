專家︰單親媽工作 孩子最好交親人照顧

虐嬰示意圖

2022/03/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市男子方家豪凌虐同居女友與前男友所生的男嬰，新竹地院調查，男嬰母親從孩子的傷勢，知道自己不在家時，男友會對孩子動手，曾多次以LINE勸阻方男不要打小孩，但方男不思反省，明知男嬰才五個月大，仍執意將嬰孩當成情緒宣洩工具。

法官調查，方男曾傳「他剛剛一直叫，我請他吃粗飽，就不叫了！」「剛剛被我教訓一頓」「他的眼睛很慘，下手太重了！」「他不知道怎麼翻，翻一翻直接落地，我看他嘴巴附近還有血！」的訊息給女友，並坦承女友說要將孩子送醫，他都會阻止。檢警調查還發現，女友將孩子受傷拍照存證，也被方男要求刪除。

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許多虐童與性侵案件，常是單親媽將孩子交給同居男友，或非生父照顧，形同將小孩推入火坑，有這樣遭遇的媽媽們，一旦外出工作，應如何安置自己的小孩？

勞動部工作與生活平衡推動計畫專家委員何宇欣博士認為，最好還是交給祖父母或親近的家人，畢竟血濃於水，對孩子來說相對安全、溫暖。

其次是信任的朋友，或是合法、口碑佳的保母，但這多少牽涉到當事人經濟上是否寬裕的問題。最後是求助社工，尋求社會資源介入。一旦被列管為高風險對象，社工將不定期訪視，無論孩子由誰照顧，至少多了一層保護。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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