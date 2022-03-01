殘酷虐嬰阻送醫／狠摔5月嬰害終身遲緩 惡男重判

虐嬰示意圖

2022/03/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕怎麼下得了手！廿一歲的新竹市男子方家豪，受女友之託照顧她與前男友所生的五個月大男嬰，方男卻以男嬰哭鬧不休讓他情緒失控為由，兩個月來多次痛毆男嬰眼部與身體，甚至從高處將男嬰重摔到床上，最殘忍的是將男嬰從一七五公分高處直接摔到磁磚地板上，導致男嬰顱骨骨折腦出血，雖送醫救回一命，但終身將有運動功能發展遲緩、右側肢體機能減損的重大難治重傷害，新竹地院依妨害幼童發育致重傷害罪，將方男判刑八年十月。

判決書指出，廿一歲的方家豪二○二○年七月起，在新竹市與女友同居，五個月後女友產下與前男友所生的一名男嬰。去年五月女友找到工作後，委託方男在她工作期間代為照顧男嬰。

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沒想到方男照顧時，因男嬰哭鬧不休而情緒失控，從去年五月十日到七月八日，多次猛力毆打男嬰頭部、軀幹、四肢約二十次，其中去年六月十七日凌晨一點多，以拳頭猛力毆打男嬰左眼五次，造成男嬰左眼大片瘀青。去年六月廿五到卅日間，還將男嬰從高處重摔到床上數次。並坦承女友說要將孩子送醫，他都會阻止。

去年七月五日，方男將男嬰從約一七五公分高處摔到地上，男嬰頭部直接撞擊磁磚地面，頭部等多處遭受重擊。在此期間，方家豪均未將男嬰送醫，而是持續凌虐男嬰。

直到去年七月八日早上八點，男嬰活動力下降，女友下班回家發現有異，立即送往台大新竹分院急救，醫師發現男嬰有嚴重腦部外傷與腦出血，包括顱骨骨折、硬腦膜下出血、腦水腫，此外全身多處瘀青，慘不忍睹並報警偵辦，方男虐嬰暴行才曝光。

男嬰在加護病房與死神搏鬥一個月後出院，但仍有右側肢體無力、瞳孔不等大、肌張力高等情形，有腦傷後遺症，醫師診斷將有運動功能發展遲緩、右側肢體機能減損，屬於重大難治之重傷害。

合議庭審酌方男對年僅五個月大，全無反抗能力的嬰兒施以殘忍凌虐手段，對嬰孩造成身體及心理莫大痛苦，依妨害幼童發育致重傷害罪，判刑八年十月。

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