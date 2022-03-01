百大易肇事路口 將裝設科技執法

桃園市裝設「租賃式科技執法」短短半年成效立竿見影，今年將擴大設置，最慢今年八月底前完成並啟用。（記者陳恩惠翻攝）

2022/03/01 05:30

去年20處路口建置 事故發生率降低 警今年編列二千五百萬元 8月底前完成

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警局去年九月起於桃園、中壢、大園、楊梅、龜山、八德、大溪、蘆竹、龍潭及平鎮等區的易肇事路口，及駕駛人易闖紅燈且高事故比例的廿處路口，首度與中華電信合作建置租賃式科技執法設備，裝設新式錄影系統取締交通違規（見圖，記者陳恩惠翻攝），執法短短半年，交通事故發生率下降四十五％，警方今年再編列二千五百萬元經費於市境百大易肇事路口擴大裝設科技執法設備，預計今年八月底前完成建置並啟用，提升科技執法量能、降低交通事故與民眾死傷。

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市警局局長陳國進表示，去年啟用的廿處「租賃式科技執法」，主要以照相舉發闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等用路人的違規行為，警方以建置設備路口前後期比較發現，取締件數大增三八四％，交通事故率下降四十五％，防制交通事故效果顯著，並在市長鄭文燦支持下，今年動用第二預備金一二五○萬元，加上市警局自行編列的一二五○萬元，公開招標後，由中華電信執行「百大易肇事路口租賃式科技執法」計畫，將於今天簽約，讓桃園科技執法及防制交通事故，進入新的里程碑。

今簽約 依據大數據分析依序建置

陳國進說，為發揮防制交通事故最大效能、確保專案如期完工，建置案將由交通警察大隊執法組與中華電信公司桃園營運處企業客戶科成立「科技執法小組」，完成簽約後，結合警政及企業力量的三組人員將立刻進行會勘、建置作業，建置的路口是根據大數據科學量化分析，以每年發生各類交通事故廿件以上、或交通違規件數達五百件以上，並依地理、轄區特性，事故發生機率較高之處，於市境內十三行政區依排序分別建置。

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