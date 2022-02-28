賊團偷蘇花改高價電纜 撞柵欄演「玩命關頭」

竊嫌在蘇花改偷電纜線被發現後，開車衝撞柵欄拒捕，警車在後追趕。花 蓮與宜蘭警方合力破獲蘇花改電纜線竊盜集團，起出電纜線一批。 （花蓮警方提供）

2022/02/28 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕台九線蘇花公路山區路段改善計畫（簡稱蘇花改）剛通車二年，卻有竊嫌盯上仁水隧道消防疏散安全通道的電纜線，昨下手行竊觸動警報，警方展開圍捕，竊嫌卻開車高速逃逸，還衝撞柵欄拒捕，猶如電影「玩命關頭」情節，警方陸續查獲四車六人，依竊盜罪嫌移送花蓮地檢署，另有四十八歲劉姓主嫌在逃，擴大追緝中。

6嫌落網 主嫌在逃

花蓮縣新城警分局指出，昨天上午八點多接獲蘇花改行控中心通報，秀林鄉仁水隧道南端口有多人在偷剪電纜線，警方接獲通報後十多分鐘，在大清水發現一涉案車輛往花蓮方向逃逸，立即通知線上警力攔查，並攔獲二名涉案男子及大批電纜線；九點多在觀音隧道處，也攔獲北上的涉案小貨車，車上有一男一女。

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盯上大型工程行竊

另外，花蓮警方通知宜蘭縣蘇澳警分局，警方在漢本車站附近設置攔檢點並關閉鐵門，竊嫌的黑色豐田轎車竟高速撞飛柵欄逃逸，警方飛車緊跟在後，由於撞柵欄造成車輛受損，隨後在台九丁線四十九點七公里處路旁拋錨，副駕駛劉姓主嫌下車往漢本海灘方向逃逸，員警制伏車上二名男子逮捕歸案，合計查獲四車六人。

危及隧道電力供應

新城警分局指出，該竊盜集團以大型工程為行竊目標，這次犯案地點是隧道旁的消防疏散安全通道，不是一般行車道路，並起出長度約五百多公尺，市價約十二萬元的紅銅線，當隧道發生火災時，這條電纜線負責安全通道內通風設備的電力供應，一旦遭破壞，對公共安全有相當的危害。

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