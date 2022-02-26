詐團黑吃黑虐殺 主嫌判無期徒刑

南投地方法院就疑似黑吃黑金錢豹虐殺案作出宣判，圖中主嫌黃宏瑜被判處無期徒刑。（資料照，記者謝介裕攝）

2022/02/26 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕綽號「仔仔」和「主任」的兩名廖姓詐騙集團成員，疑因「黑吃黑」被押至南投縣水里鄉山區虐殺，造成一死一重傷，南投地院昨依殺人等罪，判主嫌黃宏瑜（資料照）無期徒刑，陳竣傑等十四人十五年二月至七月不等徒刑，至於葉祈鋒、黃建豐兩名被告通緝中。

為了四百萬 一死一傷

判決書指出，詐騙集團主嫌黃宏瑜不滿綽號「仔仔」和「主任」的兩名廖姓男子，疑侵吞籌組詐騙機房約四百萬款項，二○二○年九月間，邀集友人策劃將兩人誘騙到中市金錢豹「天上人間」酒店飲酒，再押至台中及南投縣水里鄉山區民宅綑綁，以棍棒、熱熔膠條加上拳打腳踢，連續凌虐約三十小時，「仔仔」被虐打致死，「主任」則四肢骨折被丟包台中榮總。

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南投地檢署指揮南投及台中兩地警方偵辦，將涉案的嫌犯逮捕到案，並依殺人等罪嫌起訴，南投地院昨審結。

判決書指出，被告黃宏瑜犯殺人罪、傷害罪及私行拘禁罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。而林傳豐、羅智偉、徐智明、吳東臨、張義晟、陳弘祥、羅威、劉松燁、黃信源、辜維良、考冠林、吳旭莨、楊馥年及陳竣傑等十四人，分別涉及殺人、傷害、私行拘禁等罪，被判七月至十五年二月等刑度，可上訴。

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