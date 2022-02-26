強風斷鋼索 砸死移工／大園交流道新闢路工安意外

大園交流道延伸工程的墩柱鋼筋突然倒塌，兩名泰籍移工從高空墜落並遭掉落鋼筋擊中，造成一死一重傷。（民眾提供）

2022/02/26 05:30

〔記者鄭淑婷、魏瑾筠／桃園報導〕兩名泰籍移工昨在國道二號大園交流道延伸工程的墩柱上綑綁鋼筋，疑因風勢過大導致鋼索斷裂，造成綑綁的鋼筋倒塌，兩名移工從約四層樓高空墜落，並遭掉落的鋼筋重創頭部，造成一死一重傷，警方報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，釐清移工確切死因。

四層樓高墜落 一死一重傷

交通部高速公路局「國道二號大園交流道延伸至台十五線新闢道路工程」涵蓋道路及交流道，並將既有路面串連起來，其中，位於大園區中正東路的工地，H72標墩柱正在進行鋼筋綑綁，昨天下午兩點多突然發生鋼筋倒塌，兩名作業中的泰籍移工從高空墜落，頭部遭掉落的鋼筋擊中，送醫搶救，四十九歲移工頭殼破裂、傷重不治，另名五十歲移工轉入加護病房治療。

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據現場目擊者表示，鋼筋約從三到四層樓高處掉落。高工局第一新建工程處官員表示，工地工務所緊急開會檢討，初步懷疑是風勢過大導致鋼索斷裂，造成綑綁的鋼筋倒塌，已調閱相關氣象等資料釐清，並通報勞動部職業安全衛生署北區職安中心派員實勘，調查事故發生原因。

國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程，位於大園交流道西側，路線西起台十五線往東銜接至國道二號大園交流道，主線全長約一．六四公里，採高架橋興建，並設置台十五線交流道及機場進出匝道。完工後可改善大園地區交通壅塞，並因應航空城發展的交通問題。

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