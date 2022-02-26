北市破20億安毒攻台 竹聯2主嫌躲中國
2022/02/26 05:30
〔記者劉慶侯、蔡昀容／綜合報導〕台北市警局刑警大隊破獲近年最大宗安非他命走私案，起獲總重七百二十公斤、黑市價逾二十億元安毒，並在宜蘭烏石港逮獲「珍旺二號」船主陳鼎旺和呂姓輪機長；宜蘭地檢署昨將二人起訴，從重求處陳、呂各十六年及十五年徒刑，並建請續押。
船主、輪機長求處重刑
警方查出本案幕後主嫌包括竹聯幫平堂和靖安會成員，他們與中國毒梟合作，由中方到泰緬金三角購毒及運至公海，再由台灣黑幫安排中型遠洋漁船前往交易和轉運。已查知兩名竹聯要角潛藏中國，後續正由北市警與刑事局國際科全力追緝外逃者。
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黑幫招攬船家參與走私
台北市刑大去年九月獲報，有幫派分子前往港口，用鉅資招攬船東提供中大型遠洋漁船參與走私，警方協請海巡署艦隊分署第十二海巡隊共同偵辦，鎖定宜蘭烏石港的四十七歲船東陳鼎旺。
專案小組查出，綽號「石頭」的陳鼎旺與綽號「象神」的呂男，去年十月間出海，十一月一日返港，待船隻停靠碼頭，警巡登船查緝，在船艙甲板下發現密封夾層，而且是用FRP材質的環氧樹脂密封，企圖藉氣味影響偵蒐犬的搜查，但仍被警方起獲分裝成六五○包的巨量安毒。
陳嫌供稱，他收受五十萬元代價，依指示時間地點和位置座標，到位於屏東外海方向的公海上，與一艘中國大型鐵殼船接觸，兩船互閃燈號識別，登船後拿出一百元新台幣，與對方預先由毒梟拍攝給他的同一張新台幣相片，比對確認後才接貨。呂嫌則推稱不知情，他僅受五萬元出海。