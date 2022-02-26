北市破20億安毒攻台 竹聯2主嫌躲中國

警方破壞船艙查察毒品。（記者劉慶侯翻攝）

2022/02/26 05:30

〔記者劉慶侯、蔡昀容／綜合報導〕台北市警局刑警大隊破獲近年最大宗安非他命走私案，起獲總重七百二十公斤、黑市價逾二十億元安毒，並在宜蘭烏石港逮獲「珍旺二號」船主陳鼎旺和呂姓輪機長；宜蘭地檢署昨將二人起訴，從重求處陳、呂各十六年及十五年徒刑，並建請續押。

船主、輪機長求處重刑

警方查出本案幕後主嫌包括竹聯幫平堂和靖安會成員，他們與中國毒梟合作，由中方到泰緬金三角購毒及運至公海，再由台灣黑幫安排中型遠洋漁船前往交易和轉運。已查知兩名竹聯要角潛藏中國，後續正由北市警與刑事局國際科全力追緝外逃者。

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黑幫招攬船家參與走私

台北市刑大去年九月獲報，有幫派分子前往港口，用鉅資招攬船東提供中大型遠洋漁船參與走私，警方協請海巡署艦隊分署第十二海巡隊共同偵辦，鎖定宜蘭烏石港的四十七歲船東陳鼎旺。

專案小組查出，綽號「石頭」的陳鼎旺與綽號「象神」的呂男，去年十月間出海，十一月一日返港，待船隻停靠碼頭，警巡登船查緝，在船艙甲板下發現密封夾層，而且是用FRP材質的環氧樹脂密封，企圖藉氣味影響偵蒐犬的搜查，但仍被警方起獲分裝成六五○包的巨量安毒。

陳嫌供稱，他收受五十萬元代價，依指示時間地點和位置座標，到位於屏東外海方向的公海上，與一艘中國大型鐵殼船接觸，兩船互閃燈號識別，登船後拿出一百元新台幣，與對方預先由毒梟拍攝給他的同一張新台幣相片，比對確認後才接貨。呂嫌則推稱不知情，他僅受五萬元出海。

台北市刑警大隊去年十一月在宜蘭縣頭城烏石港破獲珍旺二號漁船夾帶七百二十公斤安非他命，警方登船破壞船艙查毒。（記者蔡昀容翻攝）

警方在宜蘭烏石港逮獲「寶旺二號」涉嫌走私毒品。（記者劉慶侯翻攝）

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