太囂張！黑幫埋伏地檢署尋仇 轟10多槍警車也中彈

警方在現場蒐證。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/02/25 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署旁停車場昨天竟傳出開槍尋仇事件！兩名有三光幫背景的槍手昨下午四點多埋伏在地檢署外停車場，朝開完庭的仇家車子連轟十多槍，所幸未造成人員受傷，檢警稍晚逮捕開槍的洪姓及張姓兩名嫌犯，並查獲兩把改造手槍，全案正深入調查當中。

幸無傷亡 雙煞被捕

據了解，一名男子疑日前與仇家發生衝突憤恨不平，於是找來廿四歲洪男與二十歲張男助陣，得知對方昨天下午將在地檢署開庭後，二人分持改造手槍，埋伏在新竹地檢署停車場，趁對方開完庭走出地檢署準備開車時，伺機朝車子開了十多槍後離去，所幸車主人不在車上，未造成任何人員受傷，不過流彈也波及到一台保三總隊的警用偵防車。

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據了解，被開槍的車主，廿二日在新竹地區一家酒店，涉嫌砍傷另名酒客，事後獲得交保候傳。由於雙方都有幫派背景，被砍傷的一方疑因查知車主昨天下午有案子在地檢署開庭，外界懷疑可能因為雙方結下這個仇恨，才會找來兩名槍手大膽在地檢署外連開十多槍，但也有人說因為賭債糾紛所引起，檢警還要深入瞭解兩名槍手背後究竟有無主謀教唆犯案。

檢警於昨晚七點多拘提洪男與張男到案，並查扣手槍兩支，除偵辦兩人違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌外，也將積極蒐集相關事證，以釐清全案。

保三總隊的警用偵防車被流彈波及，警方在現場蒐證。（記者蔡彰盛翻攝）

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