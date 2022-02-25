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    首頁　>　社會

    法界：有重要佐證 無屍仍可定罪

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    2022/02/25 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕男子阮哲夫被控殺害阿嬤，台中地院認為，證據只能證明阿嬤失蹤，無法證實遭殺害判決無罪。高等法院資深法官表示，找到屍體並非判決有罪的必要條件，若是被告自白認罪，加上掌握重要佐證，如行兇監視畫面等，仍可能判刑；本案無罪的原因，主要是能證明阮男殺阿嬤的證據不足，全案可上訴，當務之急是檢警須再加強蒐證。

    失蹤和被殺無法劃上等號

    資深法官認為，「失蹤和被殺無法劃上等號」，刑案不像民事審判可以「推定死亡」，特別是對殺人罪而言，必須在證據已達到「已無合理懷疑」的地步下，才能認定被告殺人。

    至於是否必須「死要見屍」才能將殺人嫌犯定罪？有法官指出，此為最直接的證據之一，但非必要條件，例如被告自白認罪、找到目擊證人、找到行兇錄影畫面等，仍可能成罪。

    高院曾審理一件因毒品利益糾紛引發的殺人案，雖未找到被害人屍骨，法院仍依被告自白犯罪、多項間接證據等認定有罪，歷審數度判決被告無期徒刑。案情是男子王少樑（原名王加文）被控覬覦姨丈劉有誠在柬埔寨走私毒品的龐大利益，廿二年前在柬國槍殺劉及其女友，後來在中國被捕，遣返回台後自白殺人。

    王男一、二審均被判無期徒刑，後來翻供改稱配合姨丈「詐死」，未殺人；高院更一審將刑事局自柬國帶回疑似劉男的骨骸送請鑑定，因無法鑑定出是人骨，也查無人類的DNA型別，認為無劉男死亡證據，改判王男無罪。更二審也判王男無罪，更三審則依王男在一、二審的自白殺人供詞，及協助處理屍體的郭男證詞，認定王男犯下連續殺人罪，判無期徒刑。不過最高法院認為仍有事實未查明，去年九月撤銷發回，現由高院更四審審理中。

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