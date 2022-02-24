慢性病患也住院／霖園醫院串通12病患 詐保3千萬

霖園醫院院長和病患等17人被起訴。（翻攝霖園醫院臉書粉絲團）

2022/02/24 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄霖園醫院被檢調查出與病患聯手，讓不用住院僅需追蹤的慢性病患，入住病房詐領保險金，醫院也向健保局詐領病房費，不法行為十年賺逾三千萬元，其中柯姓女子家族三年來獲保險理賠金六百六十三萬元；高雄地檢署偵查後將院長吳興家和病患共十七人依詐欺、醫師法等罪起訴。

院長吳興家和病患等17人被訴

檢方指出，二○一一年一月起，霖園醫院安排十二名無須住院治療僅需追蹤的慢性病患住院，由院長吳興家（五十九歲）指示不具備醫師資格的莊姓等四名醫療秘書，趁夜間值班時替住院病患開立用藥，再偽蓋醫師職章，藉此向健保署虛報診療費。

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吳再找來李姓護理師，負責照顧這些病患並執行醫生職務，開立醫囑給患者口服用藥或點滴，再向健保署虛報健保住院醫療費用，檢調統計從二○一一年一月至二○二○年十一月，吳以此手法，共詐取健保醫療病房費和醫療護理費二○九○萬元。

柯姓等十二名無須住院的病患，則在醫院協助下，拿著開立與事實不符的診斷證明書，向十四家保險公司申請醫療保險理賠，檢調查出三年來他們共得手一六九一萬元。

其中，在小吃部上班的柯姓女子，一家五口年繳保費四十六餘萬，但全家扣掉失業的丈夫、年邁的媽媽和兩個未成年孩子，只有她一人有工作，三年來，再加上她哥哥，柯姓家族總共申請二百五十九次，獲保險理賠金六百六十三萬元；柯女偵訊時僅坦承用拿到的理賠金來繳保費，但否認涉詐保險金，仍被檢方認定此手法是她全家族的「生財管道」。

檢調於二○二○年九月發動搜索後，帶回吳興家和病患共十七人到案，吳否認犯行，僅坦承有指示莊等四名醫務秘書代行醫師職務，其餘大部分人都否認涉案，檢方偵結後認定他們犯罪事實明確，依法提起公訴。

霖園醫院︰希望審理能釐清事實

霖園醫院指出，檢方指控內容與實情多有不符，院方期盼未來能在審理過程釐清事實並還原真相。

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