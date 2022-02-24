悶死前女友抱在懷中 健身教練自刺撿回1命

張男疑因懷疑前女友另結新歡將她悶死，圖為 監視器拍下張男晚間7時許返回租屋處身影。 （記者徐聖倫翻攝）

2022/02/24 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕三十五歲張姓男子與二十八歲黃姓女友感情不睦，張男懷疑女友有新歡，上月協議分手，但兩人藕斷絲連仍同居於新北市板橋。前晚張男返家後疑似氣不過，徒手持枕頭悶死黃女，接著再持刀自捅胸部，深及肺臟，黃女送醫不治，張男手術後撿回一命，警方朝殺人罪嫌偵辦。

分手仍同居 疑她有新歡下毒手

據了解，張男是健身教練，其黃姓女友則在同一間健身房擔任行政工作，兩人為同事，交往約八、九個月，在新北市板橋區金門街某社區同居。張男上月懷疑黃女另結新歡，雙方爭吵最終分手，但兩人仍同居。

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張男拒開門 請友照顧媽媽

張男友人指出，張男與黃女分手後連工作也丟了，當時就有聽張男說「想跟她（指黃女）一起走」，讓朋友們以為應該只是喪氣話。

警方調查，張男二十二日晚間七時許返家，疑似心裡仍然介意黃女另結新歡，趁黃女不注意時持枕頭強壓她的臉部，黃女被悶死後，張男打電話給兩名友人透露輕生念頭，友人趕緊報警並結伴前往張男住處，友人趕抵時，張男門半開並持五十公分大刀架著自己脖子向其表示「幫我照顧媽媽，也幫我處理後續的事。」此舉嚇壞友人，接著張男就拒不開門。

警、消趕抵，張男仍拒不開門，警、消從後門破門，入內後就看到張男倒臥床上，左胸有兩處刀傷，其中一刀在左胸畫出二十公分刀傷，另一刀深刺入胸腔直至肺臟，黃女則枕在張男臂彎，早已氣絕。警消將兩人送醫，黃女經急救不治，張男則經手術撿回一命，目前已轉往加護病觀察。

警破門將張男送醫 朝殺人罪偵辦

警方指出，鄰居表示這對情侶平時沒有異狀，怎料會發生這種憾事，黃女父親前往警局製作筆錄則悲痛表示，知道女兒有男友，也知道是同事，但不了解他們的交往情況。警方將待張男後續休養後再行筆錄製作，釐清案情，全案將朝殺人罪嫌偵辦。

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