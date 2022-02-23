失職法官吳振富 確定降轉司法事務官

新竹地院法官吳振富（停職中）違失情節重大，免職降轉桃園地院司法事務官，全案確定見。（取自臉書）

2022/02/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹地院法官吳振富（停職中）要求助理幫他按摩及處理私人事務，又情緒失控威脅有孕在身的學習司法官「不要分發到新竹」，職務法庭認定吳違失情節重大，判免職降轉桃園地院司法事務官，全案確定。

要求助理幫處理私事

歧視懷孕學習司法官

二○一八年五月至隔年六月，吳振富要求法官助理幫他處理私事，包括代購禮品、找家教、處理出國簽證等；吳振富還四度在辦公室要求助理替他按摩、刮痧，助理隱忍壓抑屈從，感到莫大的屈辱與難堪。

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二○一九年間吳公器私用事件爆發後，吳振富打電話給助理強調「是刮痧、不是按摩」，且欲召集第三人開會「定調」，接著向科長打探調查情形。

法官職前研習班第八期學員在竹院學習時，由吳振富擔任兼任導師，卻常在指導期間情緒失控，對學員嘲諷或恫嚇「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」，威脅不會通過實習成績，還對一名懷孕女學員說「不要分發到新竹」，歧視孕婦。

職務法庭認定吳振富違失情節重大，犯錯未反省，不適任法官，決議免職，調任桃院司法事務官。

吳振富未上訴，但監察院不滿，強調吳振富另於上班時間詢問女性同仁的感情狀況，並邀至辦公室洽談，想幫忙撮合對象，也構成公器私用，職務法庭卻未認定有違失，判決有誤，上訴要求改判。

職務法庭二審指出，一審判決已說明吳振富撮合姻緣的動機尚屬善意，且知道對方已婚後即已停止，認定吳未謹言慎行，有所違失，但考量危害程度不高，而無懲戒必要，判決無誤，駁回監院上訴確定。

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