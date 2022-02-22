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    自由日日shoot》環署列管至今／笑氣491件違規 多在北部

    為杜絕笑氣吸食 濫用， 環保署 2020年公告為列 管化學物質。 （資料照）

    為杜絕笑氣吸食 濫用， 環保署 2020年公告為列 管化學物質。 （資料照）

    2022/02/22 05:30

    〔記者羅綺／台北報導〕環保署自二○二○年十月三十日公告「笑氣」（一氧化二氮）為台灣第一個列管關注化學物質，環保署表示，笑氣公告列管至今，共查獲四百九十一件違規案件、沒入約一千兩百支鋼瓶，且地點以北部直轄市為主，業者大多利用通訊軟體賣給非法的使用者。

    環保署毒物及化學物質局評估管理組長林松槿表示，笑氣在國內頻遭濫用，尤其年輕人開趴亂吸，已發生多次奪命事件。

    為加強上下游管理，環保署公告「笑氣」為列管關注化學物質，不但禁止於網購平台交易，業者製造、輸入、販賣、使用及貯存都要取得核可、申報運作資料。若發現民眾非法持有笑氣，可處三萬到三十萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，相關業者更可最高處無期徒刑或七年以上徒刑，併科罰金最高一千萬元。

    林松槿指出，自公告上路至二○二一年十二月三十一日，共查獲四百九十一件違規使用及販賣笑氣案件、沒入約一千兩百支鋼瓶。由於現行法規要求上下游業者均需有核可證明資料，但從這幾起事件中發現，業者會利用通訊軟體賣給非法、無許可文件的使用者，且地點多以北部直轄市為主。

    衛福部食藥署藥品組科長楊博文表示，在醫療上，笑氣須有醫師處方才可使用，國內醫用笑氣主要由兩家醫用氣體廠生產，以槽車、鋼瓶運送到醫院端，每年用量約六十五噸。且醫用氣體廠均為GMP藥廠，其製造、運銷均須列入藥品追蹤系統嚴管，若未依規定申報的業者，可依藥事法處三萬元至兩百萬元罰鍰。

    楊博文說，由於藥事法管理嚴格，製造藥商需持有製造藥品許可證，若批發也須是販賣業藥商，目前並未發現有醫療用笑氣濫用的情況。

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