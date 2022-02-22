自由日日shoot》「笑氣」全球十大氾濫娛樂藥物 未列毒品 成開趴新寵濫用

笑氣吸食效果類似毒品，漸 受年輕族群喜愛，但對人體 傷害不亞於毒品，值得相關 單位重視。 （資料照）

2022/02/22 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕新興毒品種類繁多，其中吸食效果類似毒品，卻遊走在法律邊緣的「笑氣」已有日漸氾濫跡象，笑氣流行於歐美國家，尤受年輕族群喜愛，在轟趴、派對中已成新寵；據統計，笑氣名列全球十大氾濫娛樂藥物之一，過去也曾有國人吸食笑氣身亡的案例，這種原本廣泛使用在工業、醫療、食品等方面的廉價氣體，如今漸成為毒品的替代品，目前法令雖然沒有嚴格將笑氣列為毒品，但它對人體傷害，其實不亞於毒品，值得相關單位重視。

危害不亞毒品 吸笑氣致死4起

警方查獲「熊谷氣球館」販賣笑氣，並在鐵皮工廠查扣一四四支笑氣鋼瓶；日前，桃園呂姓男子開賓士竟邊開邊吸笑氣，結果嗨過頭，撞上路樹，警方制伏並在他車上起出氣球，還有一支笑氣鋼瓶，顯見笑氣在國內遭氾濫使用。

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依我國法規，笑氣不屬於毒品，吸食、持有不會觸犯刑法，許多年輕人將它視為新寵，甚至出現「吸食笑氣不會死人」的誤解，也有不肖業者以沒有刑責來打廣告販售。

警方指出，近三年來台灣已出現至少四起因吸食笑氣身亡案例，包括前年六月，新北十七歲陳姓少年在摩鐵開趴吸食笑氣後，進浴缸泡澡溺斃身亡；二○一九年十二月，花蓮二十三歲何姓男子喝酒吸笑氣，被發現隔天氣絕身亡。

醫界人士指出，受歐美文化、電影影響，民眾一般來說都是將笑氣灌入氣球，再以氣球覆蓋口鼻來吸，過程中因無連同氧氣一起使用，若笑氣濃度過高，成人可能十分鐘內因窒息性缺氧身亡。

吸食濃度高 成人恐10分鐘致死

醫師表示，若長期使用笑氣，可能會影響血液及神經系統功能，造成心智混亂、產生幻覺、憂鬱等，甚至出現脊椎受損等症狀，造成人體麻痺、耳鳴、衰弱、平衡感差、反射減弱、亞急性脊髓炎合併退化等症狀，也會出現肺氣腫、氣胸等副作用。

警方則指出，笑氣不是列管毒品，取得不難，就算被查獲吸食，頂多也觸犯社維法，罰錢了事。然而笑氣如同毒品能助興，刑責不如毒品重，在近年警方大力掃毒下，笑氣反成為年輕人新寵。

罰則輕利潤高 黑幫轉行賣笑氣

原本有不少毒販、幫派分子以販售毒品牟利，但毒品取得風險高、一旦被抓刑責也重。相較於毒品，笑氣取得容易、成本低但利潤驚人，因此不少人「轉行」改賣笑氣。

警方說，吸食笑氣沒觸犯刑法，查獲只能以違反社維法第六十六條，「吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者」，處三日以下拘留或一萬八千元以下罰鍰；由於罰則輕，造成危害大，亟待修法解決。

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