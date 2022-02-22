「丟丟妹」叔叔住處賭場搶案 搶匪多案纏身逃不了 自走絕路

搶案共犯李承傑在台中租屋處被捕，檢方聲押。（記者劉曉欣翻攝）

2022/02/22 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕知名直播主「丟丟妹」的叔叔住處賭場遭搶案，彰化警方鎖定四十八歲男子楊文益、二十四歲男子李承傑涉案，前天在雲林縣一家汽車旅館圍捕時，楊男見無法脫逃，竟持槍自轟而亡，李男落網後被檢方聲押。

二人為何鎖定「丟丟妹」叔叔住處犯案？警方不排除有內應，另遭搶的賭場為何人經營？警方將另案追查。

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至於楊文益為何持槍自轟？警方表示，楊男不但前科累累，並有多案在身，去年十月因偽造五倍券被逮，今年一月底又因竊盜機車被拘提，二月四日再犯下持槍搶劫，加上個性較激進，被警察包圍時自認逃不了，就選擇舉槍自轟。

楊文益二月四日（年初四）夥同李承傑，持槍在彰化縣伸港鄉一處賭場犯案，搶走了三十萬元現金，屋主直到二月十日才報案，事後有網友傳出，此處賭場是直播主「丟丟妹」與家人的住處，且遭搶了上千萬元。

「丟丟妹」的父親出面澄清，指是其弟弟住處遭搶，非如同爆料者所言是賭場，弟弟家只在過年時打家庭麻將，而遭搶金額為三十多萬元，是一名貿易商剛好拿貨款過來的現金。

警方掌握楊文益偕同女友到雲林縣一家汽車旅館，前天凌晨派警力圍堵逮人。彰化縣警察局刑警大隊長許忠彥表示，當警方開啟摩鐵車庫鐵門，突然傳出一聲槍響，警方隨即回擊兩槍，沒想到楊男已倒臥駕駛座，初步判定右手持槍朝後腦自轟，送醫急救不治。

警方在楊嫌汽車後行李廂，起出改造霰彈槍一把，霰彈十二發、子彈九十二發，隨後在台中逮捕共犯李承傑。

警方表示，遭搶的三十萬元，被二人花到剩下十三萬元，初步了解，搶匪與被害人並不認識。

警方昨將涉及賭博一事另案偵辦，對此，「丟丟妹」父親昨不願意發表意見。警方指出，由於賭客都是從「丟丟妹」父親所開的神壇自由進出，將釐清賭場運作方式與實際負責為何人。

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