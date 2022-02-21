法界︰親人無識別能力 可聲請監護宣告

基隆地院審結，認定湯婦兩名兒子觸犯偽造文書罪，分別判處1年10月徒刑。（記者吳昇儒攝）

2022/02/21 05:30

〔記者吳昇儒、王定傳／基隆報導〕長期昏迷、植物人、有精神疾病或是年長的失智者，無法表達自身意願，若留有財產需處分，或需選擇後續醫療救治方式時，家屬必須要向法院聲請監護宣告，由法院指定其監護人及財產管理人，才能進一步處理。

由法院指定監護人及財產管理人

律師林富貴表示，監護人通常由配偶或父母擔任，若有爭議或無親屬，則會依情況指定社會局及國有財產局擔任，以保護當事人權益。

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處分財產 須經監護人及財產管理人同意

林富貴指出，若家人出現無識別能力的狀況，家屬就不能隨意處分其名下財產，必須向法院提出監護宣告，選出監護人及財產管理人，且不得為同一人擔任，而監護人等同於法定代理人，可代表受監護宣告人選擇治療方式等，若要處分財產，則須經監護人及財產管理人都同意後，才得行使。

而監護人及財產管理人處分財產時，不得圖利特定人士，應以受監護宣告本身權益為優先，若受監護宣告人逝世後，被發現有圖利特定人士行為，其他親屬可依民法一一四五條規定，主張受益者喪失繼承權。

此外，若精神障礙僅達到識別能力顯有不足（並非無識別能力），則可聲請監護輔助宣告，有關遺產分割、遺贈或是其他權利，必須經過監護輔助人同意，如果沒有家屬，檢察官或是利害關係人都可以聲請。而受監護宣告人及受監護宣告輔助人，在未取得監護宣告人及輔助人同意，所行使的贈與行為，在法律上均屬無效。

律師鄭遠翔說，若親人有失智或植物人等情形，建議先帶親人去尋求醫師的建議，若病況符合相關規定，即可準備文件，向法院聲請監護或輔助宣告，法院則會委請專業醫師鑑定。

鄭遠翔表示，監護人可為親人利益著想，使用或處分財產，不能拿去投資，若成為輔助人，受輔助人的某些行為如消費借貸等，要經輔助人同意才生效；他希望大家不要把這上述宣告當成「防弊」工具，可以想像成「防止將來爭議、維繫家庭和諧」的工具。

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