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    盜領失智母千萬 兄弟判1年10月

    基隆地院審結，認定湯婦兩名兒子觸犯偽造文書罪，分別判處1年10月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結，認定湯婦兩名兒子觸犯偽造文書罪，分別判處1年10月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    2022/02/21 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕父母失智了，子女私自提領他們名下的財產小心觸法！

    基隆湯姓老婦人（冠夫姓）從過世的湯姓丈夫手中繼承多處房產，並協議將來會把北市內湖出租的房子贈與兒子們，但租金仍由湯婦收取。二○一五年間，湯婦中風引發失智，兩名兒子卻冒名領走母親一千萬元存款。湯婦過世後，其女兒發現後對兩名弟弟提告。基隆地院近日審結，認定湯婦的兩名兒子觸犯偽造文書罪，分別判處一年十月徒刑。

    姊提告 法官認定偽造文書

    湯婦育有兩男一女，女兒排行老大，判決書指出，湯婦二○一五年中風，被醫院診斷罹患失智症，隔年進一步被醫院判定為中度失智症，欠缺正常辨別事理能力，兩名兒子竟於二○一五年拿她的存摺與印章，分八次領走帳戶內的一千萬元；湯婦二○一八年過世後，大女兒清點母親存款時，赫然發現被兩名弟弟取走千萬元，認為兩人侵害自己的繼承權益，並涉犯偽造文書罪，憤而提告。

    法院審理時，湯家老二向法官表示，母親因中風不方便到銀行，口頭吩咐他與弟弟去取款；他的辯護人則稱，湯婦雖於二○一五年十二月被診斷有失智症，但依照顧她的阮姓看護證明，同年三月間取款時，湯婦意識仍清醒，且依照遺產分配協議，北市內湖房地產所有權及房屋租賃關係，均屬於兄弟二人，領取該筆租金，主觀上並無故意偽造私文書行為。湯家老三則稱，取款時母親意識清楚，且要哥哥把內湖的租金分給兄弟二人，各五百萬，才會去取款；父親二○○一年過世，同年分割遺產協議時，曾提及租金問題，協議內容是兄弟二人收取租金，而當時的代書是姊姊找的，若有問題，當初怎麼可能同意。

    法官調查，湯婦中風後罹患失語症，生活起居須人照顧，行動和溝通反應未達正常，又被診斷出失智症，對複雜語意無反應，對親人辨識度低，難認定湯婦同意兄弟二人提領存款。

    湯女也向法官表示，財產分割時雖有向代書反映租金部分，但對方稱實際狀況無須與協議內容相符，所以十多年來租金都是匯入母親帳戶。

    法官認為，阮姓看護後來嫁給湯家老二，因此證詞難採信，且十多年來兩兄弟均未對租金交付給母親提出疑義，卻於母親罹病時才提領，有違經驗法則，認定兄弟二人觸犯偽造文書罪，採一罪一罰，兩人各應併執行有期徒刑一年十月，可上訴。

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