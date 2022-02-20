司法話題》三顆煙火綁成爆裂物？ 「僅聲光效果」判無罪

法官認為，如果三顆市售煙火的火藥綁一起就算爆裂物，那鹽水蜂炮的炮城豈不是也有罪。（圖為鹽水蜂炮示意圖，台南市府提供）

2022/02/20 05:30

殺傷力難認定 法官：若定罪 鹽水蜂炮也會違反槍砲彈藥條例

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子丟「爆裂物」討債，被依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，陳男喊冤，指他丟的「爆裂物」，只是把三顆市售煙火內的火藥，用膠帶綁在一起而已；檢警則認為此舉有增加殺傷力，符合「製造」爆裂物規定。台南地方法院審理認為，「製造」的定義，是改變成分、結構或強化其殺傷力，但鑑定人認為，用膠帶纏繞火藥，不會增加殺傷力，依此判陳男無罪。

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追討債務 被警方函送

陳男向黃姓男子追討廿五萬債務，在黃男家門口丟了一顆自製「爆裂物」，被警方函送偵辦。鑑定警方測試時，以郵局中型紙箱放置於防爆桶，外側用防爆毯覆蓋引爆，炸藥將防爆毯炸掀，紙箱底部封貼的膠帶斷裂；警方認定有殺傷力，陳男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，檢方將陳男起訴。

警方測試可炸掀防爆毯

陳男辯稱，他是將市售的升空煙火，把發射管內的效果火藥取出，再以水電用的膠帶纏繞，並非製作炸彈。

台南地院法官審理時，對檢警認定「製造」爆裂物的定義有疑慮，提出要把市售煙火加工至什麼程度，才符合製造行為？警方鑑定證人表示，若只是單純拆解煙火的火藥，不會認定是爆裂物，但取出多顆火藥加工成一顆，爆炸效果很不一樣；各國對爆裂物的殺傷力並無量化依據，不像槍枝可測試子彈貫穿的焦耳數，目前我國是以郵局的中型紙箱結合防爆桶、防爆毯後，引爆測試。

法官認為測試無證據力

不過法官認為，警方未能說明膠帶材質不同，是否影響測試的結果，測試不具證據能力；煙火火藥本就有破壞性，但與用來傷人的爆裂物不同，陳男以「只有聲光效果」的煙火類火藥製造，未填充金屬、玻璃、石塊等物，並不等同於爆裂物，應適用「爆竹煙火管理條例」。

法官還認為，若把三個煙火綁在一起就符合「製造」的定義，那麼鹽水蜂炮的炮城，恐怕也違反槍砲彈藥管制條例，判陳無罪。

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