司法話題》無照撞人 只判最低刑 應加重量刑 二審糾錯

王女無照騎機車撞傷人，應加重其刑，一審僅判2月，被台中高分院撤銷，改判3月徒刑。（資料照）

2022/02/20 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市剛出獄一個月的王姓女子，無照騎機車撞傷陳姓女子後肇事逃逸，依「道路交通管理處罰條例」規定，無照駕駛致人受傷，應加重其刑二分之一，但台中地院只判王女刑度最低的二個月徒刑，未見加重；上訴後台中高分院法官認為，一審也認為依「道路交通管理處罰條例」規定要加重其刑，卻量處該罪有期徒刑的最低刑度「顯有未洽」，因此加重改判有期徒刑三個月。

至於肇事逃逸部分，一審認定王女屬故意犯罪，以及剛出獄即再犯構成累犯，依此判處有期徒刑七月、不得易科罰金；此部分有加重量刑，因未上訴而確定。

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判決指出，有毒品等多項前科的王女，去年一月出獄，去年二月就無照騎機車，在台中市大里區立元路左轉甲園街口時，未禮讓對向直行機車，導致騎機車陳女撞上王女的車造成骨折，王女逕自離去。台中地檢署依肇事逃逸、過失傷害罪起訴，並依「道路交通管理處罰條例」無駕照駕車致人傷亡者加重其刑二分之一的規定，建請法院加重其刑。

台中地院認為，王女素行不佳，未和解，而無照駕駛致人受傷部分應加重其刑，但考量她坦承犯行、態度尚可，依此判刑二月、得易科罰金。台中地檢署認為駕駛致人傷害罪部分判刑太輕，上訴二審。

台中高分院認為，刑法第二八四條規定「過失傷害人者處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金」，一審既然認為王女應加重其刑，卻僅量處有期徒刑的最低刑度兩個月，顯有未洽，故撤銷改判為有期徒刑三月、得易科罰金確定。

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