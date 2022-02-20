司法話題》助黑道串證 律師洩偵查內容起訴

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2022/02/20 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕 基隆地檢署三年前偵辦以竹聯幫組長許顥瀚為首的靈骨塔投資詐欺集團時，聲押三名嫌犯，其中一人的委任律師李岳明，涉在聲押閱卷時影印筆錄內容，洩漏給尚未到案的另一共犯，又將另一案件的警詢內容洩漏給尚未訊問的兩名嫌犯；基隆地檢署日前依刑法洩漏國防以外秘密罪起訴李岳明。

影印卷宗洩漏給詐團在逃者

刑事訴訟法聲押制度二○一七年修法後，屢傳律師在檢方聲押前檢閱、抄錄、攝影聲請羈押理由書及證據後，將卷證洩露出去，淪為協助被告串證的幫兇。

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基檢二○一 九年十月偵辦靈骨塔投資詐欺集團時，聲押主嫌許顥瀚、陳威翰及綽號「救生員」的許姓共犯，陳的委任律師李岳明涉在閱卷時，發覺「救生員」供出許、陳涉案事證。

李將許的筆錄影印後，洩漏給未到案另一主嫌黃胤庭，黃又以手機通訊軟體傳送「剛看完救生員的筆錄…確實他頂不住講了很多…我待會打一篇給你李律說的」等訊息，給未到案的盧啟傑勾串供述。

逮人發覺勾串 揪律師洩密

檢方隔月逮捕盧，查扣盧的手機才揪出李岳明涉洩密，還發現李洩漏的內容影本，被另名共犯余宗穎打成逐字稿翻拍成照片，傳給別的律師。

檢方追查，李岳明還在陪同共犯之一陳奕任到北投警分局製作警詢筆錄時，把聽到的內容速記起來，製成電子檔，洩漏給尚未偵訊的盧啟傑、余宗穎串證，並要余男「別向警方講太多」。

檢方後來搜索余男住處，扣到李岳明製作的北投分局警訊筆錄電子檔，認定李岳明兩度涉犯「非公務員洩漏國防以外秘密」罪，將他起訴。

李岳明昨回應，檢察官起訴的內容跟事實有很大出入，檢察官是先射箭再畫靶，他會等法院審理時逐一向法官說明，相信司法會還他清白。

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