逼少女自拍不雅照5年600張 補習班前主任判25年

李男在網上誘騙少女自拍不雅照等惡行，被桃園地院依5個脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處應執行有期徒刑25年。（記者鄭淑婷攝）

2022/02/20 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾任補習班主任的卅二歲李姓男子，二○一五年起在網路分飾多角，假藉「徵拍照女模特兒」誘騙國、高中女生自拍內衣照傳給他，再以揚言散布為由恐嚇對方拍攝不雅照片供他觀賞，桃園市一女遭他糾纏近五年，被逼自拍近六百張不雅照及影片，打工還「債」逾十一萬元，甚至被當成洩慾對象，前年她由男友協助報案，檢警清查共五人被害，桃園地院近日依五件脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處李男應執行有期徒刑廿五年。

假徵模特兒誘自拍 五人受害

李男在補習班為人師表時自述「一直很想當老師，才選擇這工作」，甚至想當執法人員考警察，卻在網路鎖定少女犯案；李男的女友曾發現他的惡行而質問他，他竟回「只是想利用我的聰明才智去騙未成年少女，把人家唬得一愣一愣，很有成就感」；女友也曾爆料，李男有SM（性虐待）性癖好。

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不只恐嚇拍裸照 還性侵索錢

一名被害少女二○一五年讀國一時，在臉書收到李男以假身分傳送的訊息，佯稱「有內衣模特兒代言賺錢機會，只要提供自己的內衣照即可」，她誤信拍了幾張內衣照傳出，幾天後就後悔並放棄。豈料事隔幾月，李男改用其他帳號傳訊恫嚇她「先前你拒絕工作，害我朋友虧錢，要散布你的照片」，要求少女依指示傳送裸照及影片才放過她，並在滿十六歲後打工，按月償還他虧損的錢。

少女二○一五年到二○二○年間，先後拍攝近六百張不雅照及影片，並打工累積匯錢給李男十一萬餘元，甚至被李男強逼發生性行為、還寫同意書；檢警最終在李男的高雄住處逮到他。少女淚訴，這些年只敢寫日記抒發心情：「每月最不想面對的日子就要來了，這本日記記載著我最不想面對的事。」

李男辯稱，少女工作爽約害他賠錢，因為不滿催討才誣陷他；法官不採信，認定李男有罪。合議庭審理認為，被告當庭聽到被害女情緒激動地回憶案情時，仍歪曲事實、毫無愧心，犯後態度可議，且他有妨害性自主、兒少性交易等前科，綜合事證後合併判處廿五年徒刑，可上訴。

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