要命小V槍抵頭2小時拒捕 手痠遭制伏

王姓嫌犯舉槍抵住太陽穴，與警方對峙2個多小時，中間抽菸、喝水都沒放下，最後因為手太酸被警方制伏。（記者王捷攝）

2022/02/19 05:30

抽菸、喝水 都沒放下

〔記者王捷／台南報導〕綽號「要命小 Ｖ」的四十歲王姓男子，昨天在台南市北區一處透天厝與警方展開對峙，他持槍抵住太陽穴拒捕，與警方談判兩個多小時，連抽菸、喝水槍枝都未移開，最後偵查隊長趁他手痠發抖時上前壓制，警方共搜出四把改造手槍與安毒，將他依法移送。

才因強盜案假釋出獄

南市第六警分局去年獲報王男涉嫌販毒，他才因強盜案假釋出獄，殘刑還有一年多，卻仍擁槍販毒，只要不滿就對買家亮槍，甚至揚言敢報警，就跟警方火併，行徑囂張。

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又擁槍販毒嗆火併

警方發現，王男從小由外婆帶大，外婆家住在台南市北區，他不定時會去探望外婆，警方昨天持搜索票到王男外婆住處，當時在二樓的王男，聽到外婆在一樓與警方爭執，他趁外婆阻擋警方之際，從二樓爬出窗外，踩著一樓遮陽板橫越四、五間民房逃跑，過程中踩破其中一戶的遮陽板，摔進無人的透天厝內，警方見狀展開圍捕。

踩破遮陽板 困民宅

王男拒捕，拿槍抵住太陽穴揚言自殺，與警方談判二個多小時期間，他連抽菸、喝水都沒有放下槍，偵查隊長趁他手抖時撲上去壓制，驚險化解危機。

王姓嫌犯逃跑時採破鄰居空屋的遮陽板。（記者王捷攝）

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