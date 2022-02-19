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    偷換公糧 害學生劣米下肚

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    2022/02/19 05:30

    〔記者王捷、楊媛婷／綜合報導〕台南市六甲區農會總幹事許書豪涉嫌挖取公糧優質稻穀，再用劣質稻穀魚目混珠；由於公糧是國產優質好米，農糧署特別以半價方式，供應公私立幼兒園至高中職的營養午餐使用，但被貪財「米蟲」摻入劣米後，造成正在成長或發育的學生吃到劣質米，也讓政府的美意盡失，實在很惡劣。

    公糧優質 供營養午餐使用

    台灣公糧制度可追溯到一九六○年代，當時政府為穩定米價，加上有大量外銷需求，制定收購公糧政策，至今雖然外銷減少，仍保留公糧制度以維護農民權益。

    農糧署南區分署指出，農會代政府收購稻米，承辦人員會一袋袋檢查，確保品質、重量沒問題，才撥款給繳售公糧的農民，而存放約一年內的優質公糧，除了外銷，多數會成為學校的營養午餐使用，次級的提供給加工廠商；超過兩年的公糧，像是最近遇到進口飼料短缺，就會做為飼料使用。

    農糧署：多管道稽查 確保安全

    農糧署表示，每次公糧進倉後，都會由該署及各區分署，定期及不定期辦理各類型稽查，確保公糧安全。

    六甲農會爆發弊案後，農糧署立即全面查核各地公糧庫存，並無發現類似情況；除盤點各區公糧管理潛在風險，研擬查核作業精進措施，並要求公糧業者提報內控機制及管倉人員風險管理，避免相關情事再發生。

    農糧署表示，六甲農會短少的公糧共一三○二．七五九公噸、應賠償金額為三一三五萬二九九二元，六甲農會已於前天繳款賠償，農糧署並無損失。

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