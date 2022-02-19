監獄科長被當街痛毆 疑受刑人教唆

2022/02/19 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮自強外役監獄周姓戒護科長，十五日晚間開車在花蓮市區停等紅綠燈時，疑被後方劉姓、黃姓男子駕車故意追撞，並遭持棍棒打到左手骨裂，外傳與受刑人教唆尋仇有關，因涉犯殺人未遂等罪嫌重大，花蓮地檢署訊後聲押二嫌獲准。

2嫌聲押 自強外役監進行內部調查

劉姓、黃姓男子犯案後，強調只是行車糾紛，但警方調閱監視器發現，不像不慎追撞，疑為放慢速度後又輕踩油門致追撞，且雙方下車並未發生爭執，周姓戒護科長及妻小是突遭棍棒及辣椒水攻擊。

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花蓮地檢署獲報後，認為案情恐非單純而有深入追查必要，即由檢察官指揮花蓮分局組成專案小組，蒐集事證後聲請搜索票獲准拘提十九歲劉男、十八歲黃男到案。

檢察官江昂軒認為，被告二人共同涉犯刑法殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，前日深夜向花蓮地院聲請羈押禁見。昨天下午裁准被告二人均羈押禁見。

外傳周姓科長以疫情為由，未核准受刑人返家奔喪，不排除是遭幫派成員蓄意報復。

自強外役監則回應，已進行內部調查，並配合檢警偵查；周科長從矯正署調來外役監約二年多，負責督導戒護人員從事相關管理工作，並未與人結怨。

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