酗酒女狂毆獨居母 送醫6天不治

大年初二遭回娘家的女兒（右），毆打獨居在高雄市三民區的68歲禡媽，送醫6天不治。（記者許麗娟翻攝）

2022/02/18 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕有酗酒情形的四十八歲陳姓女子，大年初二回六十八歲潘姓母親位於高雄市住處，深夜疑因細故與母親起口角，潘婦慘遭獨生女毆打致肋骨斷裂、顱內出血，送醫後於二月八日不治。

警方指出，潘姓婦人在高雄市三民區復興一路的公寓獨居，退休後靠著積蓄和退休金生活，本身有高血壓、糖尿病等慢性病並固定就醫，陳女是潘婦的獨生女，出嫁後住在小港區，有酗酒、情緒不穩情形。

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陳女大年初二回娘家時，疑因細故與母親起口角，情緒失控疑徒手毆打母親，潘婦被毆打後雖受重傷，但意識清醒，就醫時表達若情況危急時不願插管、急救，在住院六天後，於八日不治。

警方說，過去這戶人家並沒有家暴紀錄，但陳女有酗酒情形，事發後警方接獲院方通報疑似家暴案件，依家暴事件通報社會局，潘婦亦通知自己的孫女（陳女的女兒），人在外縣市的孫女隔日趕到醫院探視並報案，警方因此將情緒不穩的陳女強制就醫，警詢時陳女一直沉默不語，不願說明為何毆打母親。

為何打媽媽？不願說明

警方在案發現場並沒有發現凶器，檢察官十日解剖複驗，確定潘婦顏面及胸部挫傷、肋骨骨折、顱內出血而死亡。

受理報案的長明街派出所。（記者許麗娟翻攝）

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