北部最大賽鴿組織簽賭 年洗錢逾20億

號稱北部最大賽鴿組織的三重新順利分會，利用賽鴿收注簽賭。（圖：警方提供）

2022/02/17 05:30

簽賭款轉成有價證券 隱匿不法金流

〔記者許國楨／台中報導〕號稱北部最大賽鴿組織的三重「新順利分會」，涉利用賽鴿收注簽賭，且該鴿會將收受款項轉成有價證券，意圖隱匿不法金流，一年洗錢逾二十億元，案經檢警查獲，帶回新順利分會會長陳義清及幹部等涉案人，並及時查扣已移轉的不法金流兩千八百多萬元，全案依組織犯罪條例、賭博、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

檢警拘提10人 會長陳義清百萬交保

其中陳獲一百萬元交保、五名幹部獲十萬至三十萬元交保，侯姓幹部則被法院裁定羈押。

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刑事局中部打擊犯罪中心調查，新北市多名男子帳戶間有龐大金流往來，牽涉到北部賽鴿協會三重新順利分會，且這幾名男子都是該分會幹部，一年內在各銀行帳戶間，就有二十多億元的疑似簽賭金流往來。

檢警調查，該鴿會會員超過三百人，每季賽事參賽鴿數達一萬兩千至一萬四千隻，號稱是北部最大賽鴿協會，每季賽事收的賭資均超過十億元。該鴿會還涉嫌將收受簽賭款項轉成有價證券，利用「不記名可轉讓存單」隱匿不法金流。

查扣兩千八百多萬 依組織犯罪送辦

全案經蒐證完備，檢警專案小組兵分多路前往雙北該會所租用的十七處金融機構保險箱同步查緝，同時也將四十七歲會長陳義清、五十五歲侯姓幹部等共十人拘提到案，查扣匯款單、存摺、插組紀錄表、新順利分會去年冬季賽程表等證物。另專案小組在偵辦期間，發現該鴿會移轉收受賭資意圖規避查扣，檢方同步執行帳戶凍結扣押，將該鴿會兩千八百八十六萬餘元不法金流全數查扣。

警方將新順利分會會長陳義清及相關幹部共10人拘提到案。（圖：警方提供）

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