自由日日shoot》新時代免死金牌 縱火、精障、可教化

法界人士說，自從「湯景華障礙」形成，從此惡性再重大、無論殺害多少人的縱火被告，已是「求其死而不可得」。（資料照）

2022/02/17 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕現今對於判死理由愈趨嚴格，不僅司法實務上判死案例越來越少，審判機關為了讓被告「活下去」，也打造出各式各樣的「免死金牌」，比如最高法院揭櫫「問接故意」殺人不能判死，或著即使檢方認定犯案時意識未受精疾影響，但始終過不了法院這道免死關卡；還有被告自首，就算不以此減刑，實務上法院也會用其他理由減刑，因而逃死。

另外，「有教化可能性」也是常見的免死理由，且已成為法院不判死的利器。

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法界人士說，自從「湯景華障礙」形成，從此惡性再重大、無論殺害多少人的縱火被告，已是「求其死而不可得」。

最高法院的理由很簡單，縱火屬「不確定殺人故意」，不符兩公約規定的最嚴重的罪行，必須「直接故意殺人」才能判死。

精神障礙也是一塊免死金牌，男子王景玉二○一六年持刀砍下三歲女童「小燈泡」頭顱，雖被鑑定犯案時辨識能力正常，檢察官求處死刑，法院也認為他犯案時辨識和控制能力無異於正常人，但仍判無期徒刑確定。換句話說，以犯案意識正常主張死刑，敵不過精障這道免死令；律師連思藩說，聯合國兩公約認為精障犯不得死刑，兩公約國內法化後，已無審酌判死空間。

至於自首，規定「得」減刑，也就是自首被告可以判死，但實務上，即使惡性重大被告，法院仍給予求生機會。法界人士分析，個案上檢方會主張被告「迫於無奈」才自首，實則無悔意等，但法官往往以「技術性判決」化解，比如自首部分不減刑，但會用其他理由減刑，實質上達到不判死目的。

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