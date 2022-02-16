車廠老闆偷摻生命之水 迷姦2女

偷摻生命之水起訴示意圖。（資料照）

2022/02/16 05:30

驗無藥物反應 被害女調餐酒館監視影像逮狼

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市四十歲男子顧峰經營改裝車廠，在業界小有名氣，常於臉書張貼與多名藝人合影彰顯人氣，卻趁聯誼約會、聚會機會，涉嫌趁機分別在二名女子酒水內摻入從酒類專賣店購得、具高酒精濃度的「生命之水」，二女迷昏後都被帶往其租屋處性侵；二女事後發現受辱提告，採驗後身體均無藥物反應，因此認定顧男是以「生命之水」犯案，已被收押的顧男昨被桃園地檢署依強制性交等罪嫌起訴。

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顧男強制性交等罪起訴

檢警調查，顧男經聯誼活動認識被害女子，去年八月約出到台北市一家餐酒館吃飯，期間卻二度趁女方如廁，顧男將預先準備的高酒精濃度「生命之水」摻進女子酒水中，女子喝到神智不清，顧男再找朋友代駕，將他與女子載回其桃園市八德區租屋處，隨後動手撫摸私密處，更企圖性侵，因女子反抗而未得逞；被害女子隔日清醒後感覺全身乏力，懷疑遭下藥而到醫院檢驗，另前往餐酒館調閱監視影像，驚見顧男趁她離開座位時摻入，氣得報警提告。

檢警另查出，顧男於去年九月底在一次聚會中，席間以同樣手法對另名女子下手，等女子昏迷癱軟，顧再找不知情友人將他與女子帶回其租處，隨即涉嫌動手摸胸、指侵；女子酒醒後也懷疑被下藥，報警提告。

檢警追查後搜索、逮捕顧男，經檢察官向法院聲押獲准。檢警調查時，顧男初訊稱是用安眠藥磨成粉，另在網路購買迷幻丸磨成粉摻水，分別趁機摻入受害女子酒水內；之後改口稱對二女都是用高酒精濃度的「生命之水」下手，是因不諳法律，且看過新聞報導有人喝高濃度酒精暴斃，怕涉犯殺人罪，才隨便瞎編理由。

因檢警搜索顧男住處、車廠未發現迷幻丸、安眠藥等，受害人體內也沒驗出相關成分，因此認定顧男是以「生命之水」犯案，偵結依強制性交未遂、強制性交罪嫌將顧男提起公訴。

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