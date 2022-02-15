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    新店公寓氣爆鐵窗冷氣炸飛 1死3傷

    新北市新店區新明街上一棟公寓4樓，昨凌晨 發生氣爆。 （記者鄭景議翻攝）

    新北市新店區新明街上一棟公寓4樓，昨凌晨 發生氣爆。 （記者鄭景議翻攝）

    2022/02/15 05:30

    屋主周婦倒臥廁所全身焦黑 消防員疑瓦斯外洩釀禍

    〔記者鄭景議／台北報導〕新北市新店區新明街一棟公寓四樓昨凌晨發生氣爆，四十六歲周姓婦人住處前後陽台的鐵窗被炸飛，方圓五公尺內，路上都是玻璃碎片，路邊轎車也被砸毀，周婦倒臥在廁所，全身焦黑送醫不治，鄰近住戶也有三人受傷，其中七十歲婦人的左腳踝，遭噴飛的冷氣機砸傷，消防人員懷疑瓦斯外洩，剛好周婦上廁所開關燈，釀成氣爆。

    周姓婦人離過一次婚，沒有小孩，在新店區某餐廳上班，長年獨居在新明街一棟公寓的四樓，她的哥哥住五樓。

    鄰近住戶也有三人受傷

    周婦住處昨凌晨四時十四分發生瓦斯氣爆，鄰近住戶從睡夢中驚醒，消防人員發現周婦住處竄出火勢，四時二十九分撲滅後，在四樓廁所發現全身焦黑的周婦，緊急送醫不治。

    氣爆也波及周遭住戶，周婦住處的冷氣機，噴飛至後陽台正對面的住戶，砸傷七十歲陳女的左腳踝，隔壁住戶三十五歲賴男及三樓二十八歲龔女，都在逃生時遭粉碎的玻璃割傷，幸送醫都無大礙。

    一桶裝瓦斯氣閥開啟燃燒全空

    周婦的哥哥表示，妹妹近日無異狀，不了解為什麼會發生氣爆。消防員初步研判，起火點位於周婦住家後陽台，後陽台有三支十六公斤的桶裝瓦斯，其中一支氣閥開啟燃燒全空，另一支全新，還有一支疑似遭炸飛，撞碎後陽台牆面，被瓦礫掩埋。

    消防人員研判後陽台的桶裝瓦斯可能漏氣已久，且前後陽台都加裝窗戶，周婦可能未開窗，導致瓦斯不斷累積，周婦半夜如廁，開關燈引發氣爆。

    威力相當於160公斤TNT炸藥

    資深消防人員指出，一公斤的液化石油氣，威力相當於十公斤的TNT炸藥，加上此次爆炸位於狹窄巷弄，威力至少有一百六十公斤的TNT炸藥。

    新北市新店區新明街上一棟公寓4樓，昨凌晨 發生氣爆。 （記者鄭景議翻攝）

    新北市新店區新明街上一棟公寓4樓，昨凌晨 發生氣爆。 （記者鄭景議翻攝）

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