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    女主任警分局內「揮拳」職員氣警說沒現行犯

    女主任與女職員裝茶水時，在分局走廊上起爭執。 （記者王捷攝）

    女主任與女職員裝茶水時，在分局走廊上起爭執。 （記者王捷攝）

    2022/02/13 05:30

    為了工作早已不愉快

    走廊大吵驚動眾官警

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局一名非警職的分局女會計主任，日前在警分局內「拍打」一名女職員，女職員當場大喊「幹嘛打人」，分局內勤官警聞聲查看，但沒有任何約束處置，女職員認為當下身邊都是警察，卻未依現行犯逮捕、管束主任，直到她農曆年後向督察組檢舉，分局才開始調查。

    分局回應，督察組目前已對兩名當事人做完訪談紀錄，將視結果調整會計主任職位，由於傷害是告訴乃論罪，偵查隊已蒐集證據，等待女職員提告。

    據了解，該名會計室主任在分局任職近十年，由於分局無法干預會計體系的考績，據聞，女主任甚至曾跟分局長也大吵過，分局內不少人對她敬而遠之，未料這次女主任被女職員指控動手打人。

    二女先前就曾因會計事務鬧得不愉快，農曆年前，主任在分局走廊遇到這位其他部門的女職員，突然想到工作上的事，叫了女職員一聲，女職員未理會，主任認為不受尊重，上前拍了女職員的背，待女職員回頭，又在她的手臂補了一拳。

    女職員驚喊：「為什麼要打人！」兩人在走廊大吵，驚動其他辦公室官警過來查看；女職員直呼「主任打人」，應該要依現行犯規定逮捕、管束，不過當時沒人這麼做。

    警方稱有完成蒐證

    女職員提告就偵辦

    女職員向督察組檢舉；分局對此表示，當時同仁聞聲前往查看時，已經沒有犯罪現場，且證據都已穩固，因此未將主任視為現行犯。

    女職員轉向市警局督察室投訴，警方展開內部調查，雖然主任聲稱只是在走廊上撞到女職員，但調監視器發覺女主任有揮打動作；女職員將視督察室的處理結果，再決定是否提告。

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