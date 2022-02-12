又是中油大林廠污錢 採購員10年詐領549萬

中油大林廠再爆貪污案，洪姓採購員十年虛報詐領五百四十九萬餘元被收押。（資料照）

2022/02/12 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中油大林煉油廠才被檢廉查出，前煉製事業部執行長徐漢涉貪案，昨再傳出同廠的洪姓採購事務員，疑在外欠下鉅額賭債無力償還，涉嫌與兩家廠商聯手，以「報假帳」方式，向公司詐領五百四十九萬餘元，洪及陳姓廠商被高雄地檢署聲押獲准。

欠鉅額賭債動歪腦

雄檢指出，六十五歲洪男疑在外欠下鉅額賭債無力償還，二○二○年三月起至去年四月卅日，以虛報收據、盜蓋主管印鑑方式，與陳姓廠商合作向公司不實申報核銷軟管、手套等辦公室物品，金額達九十四萬餘元，洪男約分得八十四萬元。

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檢廉獲報展開追查，又查出洪男從二○一二年起至二○二○年二月，也曾和陳姓廠商聯手，以同樣手法核銷辦公室用品，金額高達三百七十一萬元；此外，還有另間五金行也和洪男配合，讓洪男拿不實單據，向中油核銷請款共八十二萬。

自首只認貪84萬元

檢方表示，洪男去年向雄檢自首，但僅承認二○二○年虛報的八十四萬元，檢廉卻查出，他在自首前曾打五通電話給陳姓廠商，企圖湮滅帳冊核銷資料，讓檢廉前往陳姓廠商公司搜查時，多達四百一十七筆帳冊資料不見，且兩人在偵訊時還疑似串通口供，只坦承偽造文書部分，否認有貪污情事，直到證據一一呈現，兩人才改口坦承部分貪污犯行。

偵訊時串供 收押

檢方認為洪、陳兩人有勾串證人、逃亡之虞，依偽造文書、貪污等罪向高雄地院聲請羈押獲准，另名五金行廠商被檢方諭令 四萬元交保，全案待檢廉擴大追查釐清。

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