司法話題》性侵劫殺女老師纏訟近7年／搶多少都是強盜 為2千元一再發回？

歷次審理對2千元認定

2022/02/12 05:30

〔記者張文川／台北報導〕男子劉志明強盜、性侵又殺害退休女老師，歷審五度判他死刑、四度發回更審，纏訟近七年無法定讞，主要膠著於被搶的二千元細節及處死理由。眼看明年三月（二○一五年三月起訴）即符合速審法減刑規定，外界認為，法院非要在小細節上爭執，也務應於八年內審結全案，否則兇殘惡徒最後若受惠於「法院審不完」得以逃死，不僅民眾難以接受，更讓死者家屬情何以堪。

若審不完兇手逃死 情何以堪

本案因兇手承認拿走死者皮包內二千元，後又翻供，在場只有劉與死者，檢警再厲害，也只能綜合情況證據，證明劉男確有劫財。

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以更一審來說，依警方查訪蒐證，死者買菜當天先向雞肉販買數百元的去骨雞腿肉，說好稍後處理完再回來付錢取貨，隨即返回車上遇劫，可推論死者身上至少有數百元買雞肉錢，而案發現場只有散落車上的五枚十元硬幣，從而認定劉承認拿走二千元的初供可信；但最高院以行車紀錄器摘要的製作者不明、未註明死者是否已付款為由撤銷發回。

更二審確認死者還未付款，買菜攜帶超過二千元合理；最高院則認為買肉的數百元，與有沒有這筆二千元無關聯性。更三審找來製作摘要的員警、雞肉販作證，確認死者還未付款，加上確實前往市場買菜，會攜帶多餘現款，仍認定劉的初供可採；但三審還是認為無法證明有二千元，須補強證據。

法界人士指出，綜觀歷審判決，檢警雖未提出死者生前最後一次提款或取得金錢的時間與金額，以及除了訂購雞肉之外的其餘花費，但即使皮包內剩數百元而未達二千元之數，也不會改變劉男為搶車或搶錢而強盜殺人的犯行，最高法院為枝微細節一再發回更審，「一點也不擔心審理逾八年就須減刑的問題」？

刑事速審法規定，案件審理八年未確定，若不能歸責於被告，應減輕其刑。

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