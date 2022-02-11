吸金1.7億 經營3長照夫妻各判9年

▲私立宗佑老人 長照中心發生負 責人非法吸金案 後已經停業。 （取自網路）

2022/02/11 05:30

號稱年利率高達20至60％ 20餘投資人受害

〔記者李立法／屏東報導〕屏東汪招明、周麗敏夫婦等五名家族成員以高額紅利為號召，招攬民眾投資宗佑、上佳及大佳等三家老人長照中心，非法吸金超過一．七億元，多名投資人因拿不到報酬才驚覺受騙，屏東地院以違反銀行法，判決汪氏夫婦各九年，其餘成員四至五年不等徒刑，並追繳不法所得。

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檢調單位查出，汪招明、周麗敏夫婦及其家族成員，在屏東經營宗佑、上佳及大佳等三家老人長照中心多年，近年透過親友介紹及登報方式招攬股東加入經營行列，並以年利率廿至六十％不等高紅利吸引卅多名民眾投資，有人嚐到甜頭後加碼投資上千萬元，陸續吸金達一億七六七五萬多元。

十多名投資民眾因拿不到應有的報酬，甚至連本金都有去無回，損失數十萬至數百萬元不等資金，於二○一九年間集體向檢調單位控訴汪氏夫婦違法吸金，檢調清查後，汪氏夫婦積欠廿多名被害人超過五千萬元，夫婦倆未經主管機關許可經營銀行業務，約定與本金顯不相當的紅利向多數人收受款項，於是將汪氏夫婦及協助招攬不法投資的兩名子女及蘇姓女婿送辦。

屏東地院審理後，依共同犯銀行法判汪氏夫婦各九年、汪子四年、女兒及女婿各五年徒刑，並追繳不法所得，可上訴。

3長照中心停業 79長者安置他處

屏縣府社會處表示，該案爆發後，汪氏家族經營的三家長照中心便停業至今，縣府在疫情前已將七十九名受託的長者安置到其他長照機構，並協助受害員工轉職。記者無法連繫到汪氏夫婦，無法得知對判決的回應。

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