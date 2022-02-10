3警涉洩民眾個資／1警收押禁見 記過免職

台南地檢署指揮南市警局調查曾姓警員涉嫌外 洩民眾個資案。 （資料照）

2022/02/10 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局在二○二一年八、九月內部稽查發現，原任職在歸仁分局交通分隊的警員曾華毅等三名員警涉利用職務之便，不當調閱取得民眾個資，非法提供給徵信社使用。警局發現後將其中曾員調到善化分局任職並報請台南地檢署指揮偵辦，以查出全盤案情。檢方複訊後，以曾姓警員與翁姓徵信業者兩人涉案重大、有串證之虞向法院聲請羈押禁見獲准，市警局隨即將曾員記兩大過免職；林姓、蔡姓兩警員則請回。

檢警昨日分赴曾員與另兩名涉案的林姓（已調任南市一分局）、蔡姓警員（仍在歸仁分局服務）任職過的分局單位搜索，並傳拘三名涉案警員與相關證人到台南地檢署偵訊。

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據了解，非法調取民眾個資案是由南市警局內部稽查後發現，並報請檢方指揮偵辦，歸仁警方兵分多路前往歸仁、善化分局等多地搜索、調閱相關卷證，並將曾姓、林姓與蔡姓等三名警員帶回南檢偵訊。

據查，三名警員被控涉嫌利用職務之便，不當調取民眾個資，非法提供給徵信業者使用，涉及貪瀆，檢方正深入追查有無其他員警涉入及其洩密範圍，甚至把民眾個資外洩給他人有無對價關係？這些都要進一步調查釐清。

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