曾和雞排妹鬧上法院／元和雅醫美逃漏稅1.3億 負責人重判7年

曾跟雞排妹因合約問題鬧上法院的元和雅醫 美診所，負責人鍾金源涉嫌逃漏稅1億3千 萬被法院重判7年徒刑。（資料照）

2022/02/10 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕宅男女神雞排妹鄭家純去年與元和雅醫美整形診所因合約問題鬧上法院，雞排妹敗訴作收，但元和雅醫美負責人鍾金源卻被檢調查出連續六年逃漏稅額高達一億三千萬。高雄地院審理時，鍾辯稱不眠不休也沒賺那麼多，法官則查出，以元和雅台北診所來看，沒算刷卡、匯款、支票等消費的數額，有單月累計現金收入高達九百卅一萬餘元，鍾被依違反稅捐稽徵法重判七年徒刑。

鍾金源︰沒賺那麼多 法官打臉

二○一七年九月，檢調獲報，鍾金源在台北、台南、高雄開設元和雅醫美整形診所，疑長期隱匿、短報自費醫美療程及產品的銷貨收入，經清查並比對帳冊資料，發現鍾指使何姓會計，從二○一一年至二○一六年，逃漏所得稅高達一億八千多萬元。

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高雄地院審理時，何姓會計坦承不諱，但鍾卻辯稱，他的平均年收入約一千五百萬元，根據檢方的估算，他每年至少要賺一億五千萬才有辦法「達標」檢方認定要繳的稅額，他即使全年無休、不眠不休工作也賺不到這麼多錢，強調自己沒有逃漏稅，也沒賺這麼多錢。

法官根據各診所保險箱內現金數額的報表，發現三家診所每天現金收入多數在十萬元以上，甚至有單日現金收入高達九十五萬餘元情況，以台北診所來看，還有單月累計現金收入高達九百卅一萬餘元，但這些僅是現金部分，還沒算上刷卡、匯款、支票等消費的數額。

法官根據相關事證，認定鍾姓醫師指示何姓會計，用大量隱匿現金收入的逃稅手法，以內、外帳方式，讓會計公司和國稅局人員無法實際掌握診所收益，六年來漏稅達一億三千多萬元，因此依違反稅捐稽徵法重判鍾徒刑七年、何姓會計一年十月，可易科罰金，全案可上訴。

元和雅稱未隱匿現金 將上訴

元和雅則發出聲明澄清，指高雄地院依據負責人與診所醫師共同逃漏稅，以及協助診所內醫師逃漏稅相關情事，因此一審合併判決七年，但負責人並沒有隱匿現金，後續該所負責人也將再依法上訴。

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