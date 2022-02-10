婦ATM存款失敗 男在後爽拿3萬3無罪

高雄地院法官認為，全案只能確定鈔票被人取走，無法證明是誰取走，故判決王男無罪。（資料照）

2022/02/10 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕翁姓婦人到高雄市三民區一家超商ATM存款，存第二筆三萬三千元時，未發覺存款失敗就離開，王姓男子緊接著領錢，還沒操作就發覺機台吐出三萬三千元，被控侵占。王原本向警方承認他有拿走錢，到了法院改口否認，法官即判決王男無罪；檢察官認為無罪理由太扯，決替翁婦上訴討公道。

男初供承認拿錢 到法院改口否認

高雄地院判決指出，翁婦前年到該ATM存款時，先存入第一筆一萬五千元，要存第二筆時，因後方有人排隊讓她緊張，操作後沒等機台顯示即離開。離開不到一分鐘發覺未收到存款成功簡訊，在超商內等王操作完機台再去查看，沒看到錢，致電銀行查詢，獲回覆「存款單次超過三萬元限額，有把鈔票吐出來」，翁認為王拿走她的錢，提告侵占。

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「無法證明誰拿走」 法官判無罪

王初供向警承認當時幫朋友領錢，有拿走現鈔入出匣口的三萬三千元，友人對帳時還問他為何多出三萬元。地院審理時，王改口沒拿，辯稱警詢筆錄當天他因服藥頭腦昏沉，才回答「有」拿。

該ATM未裝監視器，法官黃政忠根據超商內的監視器畫面，確認王男緊接著翁婦操作機台，但翁沒確認交易情況就離去，離去後發覺存款失敗，也沒立即到機台查看，與常情不符；全案只能確定鈔票被人取走，無法證明是王、翁或何人取走，判王男無罪。

檢斥無罪理由太扯 決上訴討公道

檢察官范文欽認為，王緊接翁身後操作機台，警詢時承認拿走錢，還說會還翁爭取和解，可認定錢是被王取走，法官判決太草率。

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