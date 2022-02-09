66年前送養 警憑一包餅乾線索 幫7旬嬤回家團圓

今年七十歲的淑華（左），離家六十六年後終於與兄弟姊妹團圓。 （警方提供）

2022/02/09 05:30

〔記者王捷／台南報導〕七十歲的農曆年，淑華（化名）終於與家人團圓。

大姊求協尋 只知小妹叫淑華

淑華三、四歲時被原生家庭送到台南寄養時，連一張照片都沒留下，淑華的大姊多年來一直尋找妹妹未果，直到農曆年前到台南市警五分局報案，希望找回六十六年前被送走的妹妹，巡佐鄭嘉德接到困難的任務，得知淑華年幼時曾在戲院旁兜售餅乾，從一包餅乾的線索，找到人在屏東定居、已當阿嬤的淑華，也讓淑華在今年跟四位兄弟姊妹團聚。

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淑華的大姊從媒體看到巡佐鄭嘉德被稱為「尋人高手」，農曆年前從高雄到台南報案，要找回失聯六十六年的小妹淑華，快八十歲的大姊唯一的線索只有小妹淑華的名字，負責失蹤人口業務的鄭嘉德調閱戶籍資料，也只知道淑華曾住在中西區附近，透過養父母的名字追到台北，之後就再也沒有戶籍資料。

要拼湊六十多年前的往事，鄭嘉德只能回到淑華以前住的台南中西區碰碰運氣，住址在已拆除的舊戲院旁，現在還有一些老店家，鄭嘉德訪談後得知，淑華的養父母當年在戲院旁擺攤賣零食，淑華小時候常坐在家門口分裝餅乾，也會跟著養父母在戲院旁兜售，聽說淑華後來嫁到屏東。

尋人高手鄭嘉德 訪談拼湊尋獲

雖得知淑華去了屏東，但要在茫茫人海找人也不容易，鄭嘉德只能透過公家機關的朋友幫忙，原覺得希望不大，沒想到在年前朋友傳來好消息，淑華家中經濟不好，還在一間快餐店打工，不過也因為工作的關係，加上個性外向，認識許多區里的朋友，所以才有機會找到她。

鄭嘉德問到以前在台南分裝餅乾的往事，確認淑華的身分，淑華得知原生家庭姊姊要找她，心情很矛盾，起初很埋怨大姊等到妹妹當阿嬤了才來找，不過兩人相見後仍忍不住流淚相擁，直到提及要回家祭祖，淑華又卻步了，鄭告訴淑華，自己的大嫂前陣子才遭到酒駕嫌犯撞死，勸她要珍惜現在擁有的親情。

今年初三，淑華終於答應大姊回家祭祖，五名兄弟姊妹終於團聚，淑華家人很感謝鄭嘉德，也邀請鄭一起參加家族聚會，鄭送上土產麵條，以「麵長」祝福五位手足情誼綿綿長長。

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