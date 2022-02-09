誘簽性奴契約 狼師7次性交少女

（情境照）

2022/02/09 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國小謝姓社團老師去年十月間，以購買生日禮物引誘十二歲少女簽下「寵物宣言」契約，要少女滿足他的性慾並服從命令，隨即帶她到校園男廁伸出狼爪撫摸，之後又先後帶她到麥當勞、住處、商旅等處發生七次性行為，另要求少女拍攝猥褻照供他欣賞，新北地檢署昨依對未滿十四歲女子為性交或猥褻等罪嫌起訴謝男。

去年五月十五日，謝男在教室內以購買生日禮物引誘少女簽契約，內容類似網路上的「主奴合約」，只是把奴隸改成「寵物」，裡面條列式明定：主人的角色、懲處等，大意是要少女滿足他的性慾並確實服從他的命令。

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檢警調查，雙方當日簽訂契約後，謝男涉嫌於中午十一時許，把少女帶往男廁伸出狼爪，對少女親吻撫摸，中午十二時許，又帶到麥當勞男廁內猥褻甚至要求她口交。

不僅如此，去年七月六日及七月二十八日，謝男又帶少女前往其住處及某商旅，共發生六次性行為，另又要求少女拍猥褻照供他欣賞，事後，被害少女向家人訴苦，檢警獲報後發動搜索，查扣寵物宣言契約、手機、筆電、隨身碟等證物。

偵辦時，謝男稱雙方你情我願，且否認有指侵或性交，檢方並不採信，昨依對未滿十四歲女子性交或猥褻罪及違反兒少性剝削防制條例將他起訴；他另被控強制性交及猥褻部分，檢方則認為證據不足。

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