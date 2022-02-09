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    司法話題》闖女選手宿舍聞鞋摸腿 跆拳國手判賠

    跆拳道國手陳靖酒醉闖入國訓中心女國手 寢室，被判賠償。圖為陳靖拿下銅牌畫面 。 （資料照）

    跆拳道國手陳靖酒醉闖入國訓中心女國手 寢室，被判賠償。圖為陳靖拿下銅牌畫面 。 （資料照）

    2022/02/09 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕二○一八年雅加達亞運跆拳道品勢銅牌選手陳靖，二○一九年備戰拿坡里世大運期間，因酒醉闖入國訓中心射擊女國手寢室，他在門口先拿起女選手鞋子嗅聞，進房後掀開另名女選手棉被摸腿，二女以侵入住宅、性騷擾提告分別求償五十一萬、六十三萬元，因追加求償性騷侵權部分已逾時效，桃園地院僅依侵入住宅判陳靖應分別賠償二名女選手五萬、十萬元。可上訴。

    2女是射擊國手 受害影響表現

    判決指出，陳靖於二○一九年六月間備戰拿坡里世大運，在國家運動訓練中心參加培訓，同月十六日深夜十一點多他與隊友在用餐區飲酒，翌日凌晨五點多返回宿舍時闖入二名不相識的女選手寢室，當時只有一女在房內睡覺，陳靖先在門口拿起不在房內的女選手鞋子嗅聞，進房後掀開正在睡夢中女選手棉被摸腿，滯留房內前後約十四分鐘才離去。

    事件曝光後，體育署、國訓中心火速批准陳靖申請退訓，並要求他搬離宿舍；女選手控訴，二人都是射擊國手，需要穩定的情緒，此事後常驚恐不已，尤其晚間就寢只要聽到異聲，就會驚醒無法成眠，連帶影響運動表現，因此就侵入住宅、性騷擾提出民事求償。

    陳靖則主張，僅是未經同意進入房間滯留十四分鐘，並無造成實質損害，且其中一女當時未在房內，應該不會產生難以平復的情緒壓力與傷痕，二女所提出的診斷報告或運動心理報告距此案發生已久，難認有直接關聯，且二女追加求償性騷侵權部分，是在案發兩年後才提出、已逾時效。

    判決指出，陳靖與二女名選手並不相識、性別有異，侵入時間又是凌晨五點多，滯留時間長達十四分鐘，確實會使人感到恐懼害怕、受到威脅，即使其中一女當時不在房內，對後續生活仍有相當影響，至於性騷侵權部分確實已逾時效，僅依侵入住宅部分判賠。

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