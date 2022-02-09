司法話題》新聞側寫／檢挑戰審判慣例 催生突破性判決

檢察官痛斥吳男自首是迫 於情勢，並無悔悟之心， 建請法院不要減刑並求處 無期徒刑。 （資料照）

2022/02/09 05:30

記者吳政峰、賴仁中／特稿

自首該不該減刑？早年立法者認為自首代表真心悔過，且為節省司法資源，設計了減刑獎勵制度，但後來發現，有些罪犯心知難逃法網才自首，一心只求輕判，遂於二○○五年修法改為「得」減刑，讓司法審判機關可視個案決定減不減刑。

雖立法臻於周延，但在審判實務上，即使有些被告被認為無悔意，多數法官仍會以「節省司法資源」等理由，仍予減刑，長久下來，檢方也意興闌珊，因而起訴書上常見「建請處以適當之刑」。

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近年民意走向對惡性重大罪犯愈加深惡痛絕，比如酒駕飆速撞死人、犯行冷血的殘殺行徑，以及一再出現槍手行刑式殺人後、攜槍直奔警局的「預謀性自首」等，分明是惡性重大罪犯，且許多顯而易見毫無悔意，但囿於多數法官抱持傳統觀念，最終在量刑上讓這些被告獲得「預期性的滿意」，受害人或其家屬則欲哭無淚。

預謀性自首仍減刑 受害人欲哭無淚

為扭轉正義失衡的此一司法慣例，現今逐漸出現，檢察官明知請求法院對自首者不予減刑不易，但仍採取「該怎麼做就去做」的義無反顧作為。

迄至目前，檢察官以「被告無悔意」等具體理由，對陣法官的「實質節省司法資源」等事由，因量刑權在法官手上，多半仍鎩羽而歸。

但從另一面來看，近年也有少數法官對檢察官「為何而戰」漸有同理心，已能認同對惡性重大的無悔意被告，做出不減刑的「突破性」判決。

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